BMW İçin Hazırlanmış Fütüristik Motosiklet Konsept Tasarımı

İspanyol sanatçı Iago Valino, BMW için Motorrad ESMC Off-Road adını verdiği fütüristik bir motosiklet konsept tasarımı hazırladı. Tasarım, bazı teknik detayların halen üzerinde çalışılmayı gerektirse de oldukça etkileyici.

Sizlere daha önce otomobillere veya akıllı telefonlara ait konsept tasarımları buradan aktarmıştık. Bunlar, bazen şirketler tarafından çıkarılması pek de muhtemel olmayan fütüristik tarzlara bazense eldeki bilgilerden yola çıkarak hazırlanan gerçekçi tasarımlara sahip oluyordu.

Bu haberimizde sizlere aktaracağımız tasarım ise ilk kategoriye, yani fütüristik bir tarza sahip olan konsept tasarım hakkında. İspanyol sanatçı Iago Valino, gelecekteki BMW motosikleti için oldukça ilgi çekici bir konsept tasarım hazırladı.

BMW Motorrad ESMC Off-Road

İspanyol sanatçının Alman otomobil üreticisi için hazırladığı bu fütüristik tasarım, halen geliştirme aşamasında ve süspansiyon, çerçeve rijiditesi gibi teknik noktalar üzerinde çalışılması gerekiyor. BMW Motorrad ESMC Off-Road motosikletinin bu rağmen oldukça ilgi çekici olduğunu da söylemek gerekiyor.

Tasarımı incelediğimizde normalde yolcuların binmesi için ayrılan kısmın çeşitli araç gereçler koymak için tasarlandığı görülüyor. Bunun haricinde BMW Motorrad ESMC Off-Road’un oldukça kalın tekerleklere, LED ön fara, bir ara paya ve 18,7 kWh bataryaya sahip olduğu görülüyor.

Motosikletin tasarımının tamamında modern bir vurgu bulunuyor. Motosiklette yer alan şeffaf çamurluklar, minimal hız göstergesi, barut rengi boyası bu modern tasarım vurgusunu daha da pekiştiriyor. Sanatçının BMW için yaptığı bu fütüristik motosiklet tasarımını, behance profili üzerinden daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Siz, Iago Valino’nun BMW için yaptığı bu motosiklet tasarımını nasıl buldunuz? Sizce tasarıma başka ne gibi detaylar eklenebilirdi? Böyle bir motosikletin gerçeğe dönüşme ihtimali bulunuyor mu? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.