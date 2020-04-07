BMW, Evde Canı Sıkılanlar İçin Bir Dizi Masa Oyunu Yayınladı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan otomotiv firmalarından biri olan BMW, kendilerini karantinaya alan milyonlarca insan için bir dizi masa oyunu tasarladı. Birbirinden ilginç bu oyunların tamamını Alman markanın internet sitesinden indirebiliyorsunuz.

Bugüne kadar dünya çapında 1,3 milyondan fazla insana bulaşan COVID-19 pandemisinin en fazla etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyor. Her yıl geleneksel olarak yapılan pek çok fuar, etkinlik ve organizasyon, salgın nedeniyle iptal edilirken, sektördeki dev markalar da üretimlerine ara vermek zorunda kaldı.

Buna rağmen boş durmayan Mercedes, Hyundai, Audi ve Volkswagen gibi otomobil firmaları, koronavirüse karşı alabileceğimiz en etkili önlemin başında gelen sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla logolarını değiştirmişlerdi. Bu furyanın dışında kalan BMW ise bambaşka bir çabayla karşımıza çıktı.

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Alman firma, salgından korunmak için kendilerini eve kapatan insanların geçirdikleri zamanı çok daha eğlenceli kılmak amacıyla bir dizi oyun yayınladı. Oyun dediysek, akıllara hemen PC veya PlayStation oyunları gelmesin. Çok daha geleneksel bir yaklaşım benimseyen otomotiv devi, aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz masa oyunları tasarladı.

Big BMW Race, Find The Pair, Park Your BMW, Puzzle Duo ve Play Carpet ismindeki oyunların tamamını BMW’nin resmi internet sitesi üzerinden indirebiliyorsunuz. PDF formatında olan bu tasarımları indirdikten sonra yazıcıdan bastırmanız gerekiyor. Ardından talimatları izleyerek, oyunları oynayabiliyorsunuz.

Canı sıkılan insanların çok daha hoş vakit geçirmelerini sağlamak adına böyle bir projeye imza attıklarını belirten BMW, özellikle çocuklu ailelerin söz konusu oyunlardan büyük keyif alacaklarını söylüyor. Alman markanın masa oyunlarını buradan indirebilirsiniz.

BMW dün yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika tesislerinde araç üretim faaliyetlerinin askıya alınması sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatılğını bildirmişti. Avrupa perakende satış mağazalarının yaklaşık yüzde 80'i COVID-19 pandemi nedeniyle geçici olarak kapatan Bavyeralı üretici, yılın ilk çeyreğinde dünya genelindeki satışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 477.111 adede gerilediğini açıklamıştı.