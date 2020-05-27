Dijital lansmanı merakla beklenen BMW 4 Serisi'nin spor modelinin yalnızca bir kısmının görülebildiği bir görsel paylaşıldı. Görselde dikkat çekense 'dev ızgara' tasarımı oldu.

BMW, yenilenen 2021 5 Serisi'ne yaptığı iyileştirmeleri yakın zamanda açıklamıştı. Alman otomobil devinin gelecek haftaysa tanıtacağı ‘daha büyük bir şey’ var gibi görünüyor. BMW, yeni serinin dijital lansman tarihini duyurdu ve yeni serinin spor modelinin bir bölümünün görülebildiği tek bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta dikkat çekilen noktaya bakılacak olursa ilk olarak BMW Concept 4'te gösterilen ‘büyük ızgara’ tasarımı bizleri karşılıyor.

BMW, daha ince detaylar konusunda ısrarcı olsa da yarı hibrit güç aktarma organına sahip olacak bir M440i modelinin geleceği biliniyor. Turbo şarjlı motor, 374 beygir gücünde güç üretebiliyor. Ayrıca araçta ekstra 11 beygir gücü sağlayacak 48 V geriliminde bir destek ünitesi bulunuyor. Tabii daha az güçlü modeller de M440i'nin altında yer alacak. Yeni 4 Serisi ile ilgili tüm detayların 2 Haziran günü paylaşılacağı duyuruldu.

İşte aracın dev ızgarasını gösteren o görsel:

BMW, 2021 model 5 Serisi otomobillerinin üzerindeki perdeyi de kaldırdı. Otomotiv devinin yeni 5 Serisi modelleri, yenilenen bir tasarımının yanı sıra yeni hibrit seçenekleriyle karşımıza çıktı. Son zamanlarda kamuflajlı fotoğraflar ve tanıtım görüntüleriyle karşımıza çıkan 2021 BMW 5 Serisi, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Alman otomotiv devinin orta büyüklükteki sedan aracı, güncellenen tasarımının yanı sıra yarı hibrit ve şarjlı hibrit güç aktarma seçenekleriyle 3 Serisi'ne yaklaşıyor.

BMW 5 Serisi, büyük bir tasarım revizyonuyla gelmedi ancak özellikle otomobilin farlarında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Daha şık, daha doğrusal LED farlar, 3 Serisi'ne açık bir benzerliğe işaret ediyor. Ayrıca otomobilin ızgaraları, M-Sport modellerine benzer olarak daha uzun ve geniş olacak şekilde değiştirildi.