BMW, Otonom Araç Tasarlamanın Zor Olacağını Kabul Etti

Gün geçtikçe araba teknolojisi de ilerliyor. Sürücüsüz olan otonom araçların tasarımı diğer araçlar kadar kolay olmayacak. BMW yetkilileri, otonom araçların sahip olması gereken sensörlerin tasarımı zorlaştırdığını belirtti.

Yanmalı motorlardan elektrikli motorlara olan geçiş, tasarımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Arabada yanmalı motor olmaması, ve bu motor olmadığı için ortaya çıkan boşluk tasarımcılara daha geniş bir tasarım alanı sağlıyor. Bununla birlikte BMW'nin de kabul ettiği büyük bir tasarım sorunu bulunuyor, o da otonom arabalar. Digital Trends'e konuşan BMW tasarım şefi Domagoj Dukec, "Elektriklenmenin aracın nasıl dizayn edileceğine pek bir etkisi yok ancak sürücüsüz araçlar yeni bir sorun gibi duruyor. Otonom araçlar için kullanılan sensörlerin tasarım üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Otonom araçlar diğer araçlardan daha farklı çünkü, tasarımlarında 3. seviye otonom sürüş için Lidar gibi birçok donanım bulunuyor. BMW'nin planı ise Lidar sensörlerini, meşhur ikiz böbrek radyatör ızgaralarının arkasına yerleştirmek. Bunun çok zor olduğu söylenemez ancak 4. seviye otonom söz konusu olduğunda işler zorlaşıyor. Daha fazla miktarda olan sensörlerin saklanması daha zor bir hâl alıyor.

Her an her şeyin göründüğü 360 derecelik görüntü sağlamak için sensörlerin sadece ön tarafta değil, aracın her tarafında bulunması gerekiyor. Bu sensörleri araca entegre etme işlemi başarıyla uygulanabiliyor ancak bu sefer de başka bir sorun olan maliyet konusu ortaya çıkıyor. Tamamen sürücüsüz araçlar için gereken sensörler, aracın fiyatının da artması anlamına geliyor. Şu anda, bu seviyede sensör teknolojisi piyasada bile bulunmuyor ancak teknoloji piyasaya çıktığında sensörlerin ucuz olacağı düşünülmüyor.

Bu akıllara 2 soru getiriyor: "Müşteriler bunun için ekstra ücret ödeyecek mi?" ve "Müşteriler dış tasarımdan ödün vermeye istekliler mi?" Dukec bunlara "Bu bizim de henüz bilmediğimiz bir şey" diyerek cevap verdi. Bunlarla birlikte, elektrikli olan BMW iNext SUV üzerinde çalışmalar sürüyor, 3. seviye otonom sürüş sunan aracın sensörleri daha önceden de belirttiğimiz gibi radyatör ızgaralarının arkasında bulunacak.