LEGO Star Wars: Skywalker Saga’nın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Star Wars hayranlarının merakla beklediği oyunlardan biri olan LEGO Star Wars: Skywalker Saga’nın çıkış tarihi, ünlü serinin resmi YouTube hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre oyun 20 Ekim 2020’de çıkış yapacak.

Dünyanın en ünlü serilerinden biri olan Star Wars, film, kitap, oyun gibi pek çok sektörde karşımıza çıktı. Serinin sevilen oyun serilerine bir yenisi daha ekleniyor. LEGO Star Wars: Skywalker Saga ismiyle çıkacak oyun için yeni bir duyuru yapıldı. Resmi Star Wars YouTube kanalından yapılan duyuruya göre, Skywalker Saga 20 Ekim 2020’de satışa sunulacak. Duyurunun yapıldığı video ise kısa süre sonra YouTube kanalından kaldırıldı.

Burada asıl ilginç olan şey ise Warner Bros. Interactive Entertainment veya TT Games’den bu şekilde bir duyuru yapılmamasıydı. Yine de YouTube kanalının Star Wars’un resmi kanalı olduğu göz önüne alındığında, bu duyurunun doğru olduğunu varsayabiliriz.

LEGO Star Wars: Skywalker Saga, ilk kez geçen sene düzenlenen E3 2019’da karşımıza çıkmıştı. Bu süreçten beri merakla takip edilen oyun, Star Wars’un film serisiyle bağlantılı olarak çıkıyor. Yeni oyunun hikayesinde nasıl farklılıklar olacağı henüz belli olmasa da son Star Wars filminin 2019 yılında çıktığı düşünüldüğünde birtakım farklılıklar görmeyi umuyoruz.

4 ana platforma çıkacak

Önümüzdeki haftalarda daha sık duymayı umduğumuz Star Wars: Skywalker Saga’nın 20 Ekim 2020’de PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için satışa çıkacağı açıklandı. Özellikle LEGO oyunlarını seven Star Wars hayranlarının ilgi göstereceği düşünülüyor.