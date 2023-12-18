7'sinde Neyse 70'inde O Olmadı: Satrancın Büyük Ustası Bobby Fischer'ın, Yıllar Sonra Bu Oyundan Nefret Etmesine Sebep Olan Olaylar

5 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Dünyadaki sayılı satranç ustalarından Bobby Fischer’ın macera dolu hayatına doğru bir dalış yapacağız ve bir sporun, bir insanın yaşamını etkileme seviyesine hayret edeceksiniz.

Çok küçük yaştayken dünyaya başarısını kanıtlayan usta oyuncu için satranç, onun sözleriyle hayatın ta kendisiydi. Başka hiçbir şey yapmak istemiyordu.

Ancak zamanla başına gelenler, son sözlerinden birinin “Satrançtan nefret ediyorum.” olmasına yol açtı. Onu bu seviyeye getiren neydi? 65 yıllık ömründe satranç yüzünden neler yaşamıştı?

“Yapmak istediğim tek şey, satranç oynamak.” diyen Fischer, çok küçük yaştayken bir satranç fanatiği oldu.

çocuk satranç

9 Mart 1943, Chicago doğumlu Bobby Fischer, henüz 2 yaşındayken ebeveynlerinin ayrılması üzerine annesiyle Brooklyn’e taşındı. Burası, hayatını değiştiren şehir olacaktı çünkü satrancı, 6 yaşındayken burada öğrendi.

Genç oyuncu, 13 yaşında, ABD Gençler Şampiyonu olmaya da hak kazandı. 1 sene sonra ise “En Genç ABD Şampiyonu” ünvanını aldı. Başarıların ardı arkası kesilmiyordu, 15 yaşına geldiğinde “satranç tarihinin en genç büyük ustası” oldu. “Satranç, hayatın kendisidir.” diyordu Fischer.

20 yıllık bir durgunluk…

satranç şampiyonu

Soğuk Savaş döneminde, Sovyet Dünya Şampiyonu Boris Spassky ile karşı karşıya gelen Fischer, rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olunca Sovyetler'in bu alandaki otoritesi sona erdi.

Usta oyuncu, 1975 senesinde Anatoly Karpov ile ünvan maçı yapacaktı ve Uluslararası Satranç Federasyonu’nun bazı koşulları vardı. Bu koşullar yerine getirilmezse Fischer, maça çıkamayacaktı.

En sonunda Fischer’ı reddeden Uluslararası Satranç Federasyonu, ortada yapılmış bir maç bile yokken Anatoly Karpov’a Dünya Şampiyonu ünvanı verdi ve bu hadisenin yaşanmasıyla Fischer, 20 yıl boyunca ortalarda görünmedi. Her hareketiyle konuşulan usta oyuncu, bu kayıplara karışma olayıyla da kimliğine bir gizem kattı.

Satranca âdeta takıntılıydı.

satranç

Satrancı bilmiyorsanız bile Stefan Zweig’in “Satranç” kitabını okuduysanız ya da “The Queen’s Gambit” dizisini izlediyseniz az çok fikir sahibi olmuşsunuzdur.
İLGİLİ HABER

Bir Oturuşta Bitirebileceğiniz Sürükleyici Stefan Zweig Romanları

Fischer da iyi olmayan koşullarda, durmak bilmeden satranç oynuyordu. Hatta dizideki karakterle Fischer arasındaki benzerlikleri daha yakından görmek isterseniz aşağıdaki içeriğe de göz atabilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Milyonlarca İnsana Satrancı Sevdiren Netflix Dizisi The Queen’s Gambit'in Gerçek Hikayesi

Fischer'ın mental sağlığı ve davranışları kötüye gidiyordu. ABD’yi satrançta temsil etmesi de üzerinde ayrı bir baskı ve sorumluluk hissettiriyordu. Bir yandan Sovyetler’in onu düşürmek için uğraşları da cabası.

1992 senesinde, kanun kaçağı da oldu!

satranç ustası

Yugoslavya’daki bir satranç turnuvasına gizli gizli katılan usta oyuncu, resmî olarak “kanun kaçağı” hâline geldi. Hükûmetin ona gönderdiği, satranç karşılaşması yapmaması gerektiğini anlatan resmî belgelerin karşılığında da sadece tükürerek cevap verdi.

Nihayetinde, eski azılı rakibi Spassky ile bir adada satranç oynadı ve rakibini yenerek 3,35 milyon dolarlık ödülü kazandı. Ancak maceraları burada son bulmayacaktı. Hayatını kaçarak geçirecekti.

Firari olarak kaçak göçek bir hayat sürdü.

bobby fischer

1992 senesinden itibaren her ülkeyi gezerek sanki azılı bir suçluymuş gibi sığınacak bir yer aradı. 12 sene süren kaçak hayatının sonunda ise Japonya’dan Filipinler’e geçersiz bir pasaportla (suçlamalar yüzünden hükûmet tarafından geçersiz olarak nitelendirildi) geçerken yakalandı.

9 ay gözaltında tutulduktan sonra, 2005 yılında İzlanda vatandaşlığına geçiş yaptı. Ölümüne kadar ABD hükûmetinden ülke ülke kaçmaya devam etti. Çeşitli yerlerde, satranç tutkunu arkadaşlarının yanında yaşadı. 2008 senesinde ise nedeni bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti.

Son röportajında, “Satrançtan nefret ediyorum.” sözlerini sarf etmişti.

Kendine özgü bir satranç çeşidi bile var.

satranç nasıl oynanır

“Fischer satrancı” adını verdiği bu tür, diğer satrançlardan biraz farklı. Piyonların arkasında yer alan taşlar, kuraya göre karışık bir şekilde yerleştiriliyor. Fischer’ın bu türü ortaya atmasındaki sebep ise açılış hazırlıklarının ortadan kalkması ve oyuncunun yeteneğinin daha iyi anlaşılması.

İlgiyle okuyacağınız diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Dünyanın En İyi Satranç Oyuncularının Büyük Çoğunluğunun Erkeklerden Oluşmasının Sebebi Ne Olabilir?
İLGİLİ HABER

İlk Kimin Aklına Geldi 64 Kareye 32 Taşı Dizip 'Satranç' Oynamak? Satranç Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
İLGİLİ HABER

100 Yıldır Çözülemeyen Problemi Çözüp 1 Milyon Dolarlık Ödülü Reddeden Dâhi Matematikçinin Mütevazı Yaşamı
İLGİLİ HABER

Hepimizin Oynadığı Satranç, Dama, Tavla Gibi Pek Çok Oyunun Kimlerin Parlak Beyinlerinden Çıktığını Hiç Merak Ettiniz mi?
İLGİLİ HABER

Dünyaya Kafa Tutan Satranç Dehası Yağız'la Tanışın: En Genç 'Büyük Usta' Rekorunu Kırmaya Çok Yakın!

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler