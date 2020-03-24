Güney Koreli bilim insanları, yüksek çözünürlüklü görüntüleme için böcek gözü yapısını kullanan çok ince bir kamera geliştirdi. Benzersiz bir yapı kullanan kamera, herhangi bir kameranın yapamayacağı kadar geniş bir açıyla görüntü elde ediyor.

Güney Kore'deki en önemli bilimsel araştırma enstitülerinden olan KAIST'teki bilim insanları, fotoğraf makinesi ve kameralarda devrim yaratacak bir buluş gerçekleştirdi. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme için böcek gözü yapısını kullanan bilim insanları, çok ince bir kamera üretmeyi başardı.

Böcek gözlerini simüle eden benzersiz bir yapı kullanan kamera, lensler için çok ince bir profil ve herhangi bir kameranın sağlayamayacağı kadar geniş bir açı sunuyor. Araştırmacılar, bu özellik sayesinde yeni kameranın küçük kamera gerektiren akıllı telefonlar, tıbbi ekipman ve keşif ekipmanları gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Böcek gözünden ilham aldılar:

İnce lens sorununu çözmek için araştırma ekibi, Xenos Pecky ismindeki bir böceğin yapısını taklit eden bir lens geliştirdi ve ince kamerayı üretmek için onu bir görüntü sensörüyle birleştirdi. Böceğin yapısında pigment hücreleri, lensler arasındaki ışığı engelliyor ve bu, her lenste bir görüntü oluşmasıyla sonuçlanıyor. Bilim insanlarının tasarladıkları lens, lensler arasındaki optik paraziti engelleyerek yüksek kontrastlı ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmelerini sağlıyor.

Araştırmacılar, ışık engelleyici yapıyı yaratmayı ve lensler arasındaki optik paraziti engelleyen bir fotolitografi sürecini kullanarak kamerayı çok ince yapmayı başardı. Lensin kalınlığını en aza indirmek için yönü, görüntü sensörünün yönünü taklit etmesi adına ters çevrildi. Her şey sona erdiğinde nihai ürünün kalınlığı yalnızca 0,74 milimetreydi.

Araştırmacılar, lensin kalınlığının Güney Kore'deki 10 wonluk bir bozuk paranın yarısı kalınlığında olduğunu belirtiyorlar. Sensör, çok sayıda görüntüyü alıyor ve onları sentezleyerek tek bir yüksek çözünürlüklü görüntü çıkarıyor. Bilim insanlarına göre bu lens ticari kullanım potansiyeline de sahip.

Ticari olarak akıllı telefon kameralarında, keşif ekipmanlarında ve tıbbi ekipmanlarda kullanılabilecek olsa da araştırmacılar kameranın henüz ticari kullanıma açılıp açılmayacağına dair bilgi vermediler.