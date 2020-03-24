Huawei, İşlevsel Bir Kamera Halkası Patenti İçin Başvurdu

Huawei'nin geçtiğimiz yıl aldığı ve yeni ortaya çıkan bir patent, şirketin dairesel kamera tasarımını yalnızca görsellik için tercih etmediğini gösteriyor. Huawei, kamera modülünün etrafındaki dairesel şeridi bir dokunmatik ekran için değerlendirip, kullanıcılara bazı kontroller sunmayı planlıyor.

Akıllı telefon üreticileri, telefonlarının daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesi için yeni özellikler geliştirmeye çalışıyorlar. Akıllı telefon rekabetinin iddialı şirketlerinden olan Huawei de, akıllı telefonlarına yeni teknolojiler ekleyerek kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Son amiral gemisi serisinde dairesel kamera tasarımına geçen Huawei, bu kamera sistemini daha işlevsel hale getirmek istiyor olabilir. Şirketin 2019 yılında WIPO’ya (Dünya Fikir Mülkiyeti Ofisi) yaptığı bir patent başvurusunda kamera sisteminin etrafına yerleştirilecek işlevsel bir halka ekran görünüyor.

Patent başvurusunda işlevsel halkanın renkli görselleri arasında 15 çizim bulunuyor. Görsellerde işlevsel halkanın döndürme ve dokunma hareketleri ile çalışacağı görülüyor. Bu halkanın işlevleri arasında gelen çağrıların kontrolü, gelen mesajların gösterilmesi, kameranın yakınlaştırma ayarlarının yapılması ve saat özellikleri bulunuyor.

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 30’un kamera modülünün etrafındaki halka, patent başvurusundaki halkaya tasarım olarak benziyor. Ama tabii ki Mate 30’un kameralarının etrafında bir ekran bulunmuyordu. Ancak Huawei’nin böyle işlevsel bir halka kullanmak istemesi durumda benzer bir tasarımı kullanması beklenebilir.

Huawei’nin bu ilginç işlevsel halka ekran tasarımının herhangi bir telefonda kullanılıp kullanılmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Şirketin 2020’nin ikinci yarısında Mate 40 serisini duyurması bekleniyor. Belki de Mate 40’lar benzer bir özellikle beraber gelebilirler.