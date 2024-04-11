ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu, son olarak bir uçağının kapısı fırlayan Boeing'in 100 bin çalışanını kapsayan bir güvenlik kültürü araştırması yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Alaska Airlines'a ait bir Boeing 737 Max 9'un kapısı yerinden çıkmış ve dehşet dolu anlar yaratmıştı. Bir dönem de 737 Max tipi uçakların sık sık düşmesi ile gündeme gelen firma için işler pek de istedikleri gibi gitmiyor. Sık sık sorunlarla anılan firma şimdi de ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) hedefinde yer alıyor.

ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Teknoloji Komitesinde konuşan NTSB Başkanı Jennifer Homendy, havadayken kapağı yerinden sökülen Alaska Havayolları Boeing 737 Max 9 için bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. İlk bulgular ise Boeing için hiç de hoş gözükmüyor.

Daha 66 günlük uçakta dehşet

NTSB'sinin elde ettiği ilk bulgulara göre, sadece 66 gün önce Alaska Airlines'a teslim edilen uçağın kapısındaki cıvatalardan biri hiç takılmamış, uçak fabrikadan kapısında bir cıvata eksik olarak çıkmış. Konuyla ilgili olarak konuşan Homendy, Boeing'in sorunun ne olduğunu öğrenmek istediğini ancak henüz firmaya bir şey söylemek için erken olduğunu belirtti. Homendy ayrıca bu süreçte kullanabilecekleri araştırma araçları arasında güvenlik kültürü anketleri olduğunu belirtti.

Çalışanların katıldığı böyle bir çalışma olması durumunda şirketteki 100 bin çalışanın tamamı ie anket çalışması gerçekleştirilecek. Böylece firmanın hangi alanlarda kendisini geliştirmesi gerektiği de belli olacak.