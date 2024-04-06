Endonezya uçak kazası

29 Ekim 2018'de, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan Lion Air'e ait bir uçak, beklenmedik bir trajediyle sarsıldı. Tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken bu olay, içinde bulunan tüm yolcuların ölümüyle sonuçlandı.

Kalkışından birkaç dakika sonra denize düşen bu uçak, 189 kişinin hayatını kaybettiği bir trajediye nasıl dönüştü? Bunu yalnızca bir uçak kazası olarak değerlendirmek de yersiz olur.

Çünkü bu, aynı zamanda teknik sorunların ve güvenlik standartlarının sorgulanmasına da kapı aralayan bir olaydı.

Başkent Cakarta'dan Pangkal Pinang'a doğru seyir hâlinde olan Boeing 737 uçağı, 29 Ekim 2018'de normal bir uçuş gerçekleştiriyordu.

Cakarta’dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalanan uçağın aslında teknik sorunları vardı. Fakat bu sorunlar hiç gündeme gelmedi, uçak hiçbir şey yokmuşçasına pazartesi günü saat 06:20'de (pazar günü 23:30 GMT) havalandı.13 dakika sonra ise radardan kayboldu.

Hiç kimse ne olduğunu anlamamıştı. Dakikalar önce seyir hâlinde olan uçak, birdenbire kendisini denizin dibinde buldu. Bu, Boeing 737 Max'in karıştığı ilk büyük kazaydı.

Hava yolunun 11 adet Boeing 737 Max 8 uçağı olduğunu ancak diğer uçaklarda benzer bir teknik sorun yaşanmadığı söyleniyordu.

Kazaya karışan 737, 2018 yapımı ve kısa mesafeli seyahatlerde kullanılan tek koridorlu bir uçaktı.

Herkes ne olduğunu anlamadan gerçekleşen kazada yolcular, teker teker denize döküldüler. Uzun bir süre arama kurtarma çalışmaları bölgede sürdü, kazadan kurtulan olmadığı bildirirken ekipler, ana enkazı bulmak için çalışmalarına uzun bir süre devam etti.

Uçaktaki mürettebatın yanı sıra içerisinde Endonezya Maliye Bakanlığı'ndan da 20 çalışan olduğu da biliniyor.

Bu model, ticari uçuşlarda kullanılıyordu.

Bu kaza, 2018 yapımı bir uçağın karıştığı ilk büyük kazaydı. Üstelik uçak da daha yeniydi. Boeing, olayla ilgili soruşturmaya teknik destek sağlamaya hazır olduklarını ifade ederken Avustralya hükûmeti, çalışanlarına kazanın ardından hava yolu firmasını kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kazanın teknik nedeni netlik kazanmazken Lion Air'in uçuş operasyonlarında yaşanan bu acı olay, uluslararası havacılık topluluğunda derin bir üzüntüye neden oldu.

Olaydan sonra yetkililerin açıklaması, kazadan bir gün önceki Denpasar-Cengkareng uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğuna yönelikti. Lion Air'in Genel Direktörü Edward Sirait de uçağın bir önceki seferinde teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.

Yakınlarını kaybedenler ise bu ihmal karşısında şirkete dava açtılar.

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