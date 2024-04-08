Kalkışta Motor Kapağı Düşen Uçak Dehşet Yarattı [Video]

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Kalkışta Motor Kapağı Düşen Uçak Dehşet Yarattı [Video]
Southwest Airlines firmasına ait bir Boeing 737-800'ün kalkış esnasında motor kapağı düştü. Dehşet anları yolcuların kameralarına yansıdı.

ABD'de Denver'dan kalkan, Southwest Airlines'a ait 3695 numaralı uçuş, kalkış anında yaşanan bir sorundan dolayı Denver'a geri döndü. Uçağın geri dönüşünün nedeni ise motor kapağının daha kalkış aşamasında düşmesi oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçuşu inceleme altına aldı. Dehşet verici anlar bir yolcunun kamerasına da yansıdı. 

Konuyla ilgili konuşan bir FAA yetkilisi, "Southwest Airlines Uçuş 3695, 7 Nisan Pazar günü 8.15'te, motor kapağının kalkış esnasında düşüp kanatçıklara sıkışmasından sonra Denver Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde dönüş yaptı. Boeing 737-800 kapıya kadar çekildi. Hava aracı Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na gidiyordu. FAA durumu inceleyecek." açıklamasında bulundu. 

İşte motor kapağının düştüğü anlar

Motor kapakları, uçak motorunu koruyan ve genellikle metalden ya da kompozit malzemeden üretilen bir bileşen olarak biliniyor. Ayrıca sürtünmeyi azaltarak araçların hızını da arttırabiliyorlar. Ayrıca motorun soğutulmasında ve motor kontrollerini korumakta da önemli rol oynuyor. 

Washington Post'a göre uçuşta 135 yolcu, iki bebek ve altı kişilik bir mürettebat bulunuyordu. Southwest Airlines uçağın "mekanik bir sorun" yaşadığını belirtirken yolcuların da 3 saatlik bir gecikme ile Houston'a ulaştırıldığını açıkladı. 

Olayın merkezinde yer alan Boeing 737-800 modelinin ise 2015 yılında üretildiği ifade ediliyor. Bu olayla birlikte Boeing'in daha fazla baskı altında kalacağı düşünülüyor. 
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Kaynak : Microsoft, ARM İşlemcilerle Apple'ı Geride Bırakacağından Emin
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