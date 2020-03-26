Boeing’in başına büyük sıkıntılar yaratan 737 Max’lerin üretimi mayıs ayında yeniden başlayacak. Şirketin CFO’su, ilk odaklarının müşterilerin filolarını ayağa kaldırmak olduğunu bildirdi.

Boeing, geçtiğimiz dönemde yaşanan 2 uçak kazası sonrası büyük tartışmalara yol açan Boeing 737 Max’leri yeniden üretmeye karar verdi. Şirket, eğer bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında sabıkalı uçakların üretimine kaldığı yerden devam edecek.

Yaşanan kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max’ler, Türk Hava Yolları dahil pek çok havayolu şirketi tarafından kullanılmamaya başlanmıştı. Bu süreçte ciddi zararlara uğrayan şirket, Boeing 737 Max’ler üzerine çalışan çalışanlarını diğer uçak modellerinin bakım faaliyetlerine bakmaları için yönlendirmiş, ancak şirketin tedarikçilerinden Spirit AeroSysems, bu kriz sonrası 13 bin çalışanına ücretsiz izin vermek zorunda kalmıştı.

Reuters’ın yaptığı habere göre Boeing, mayıs ayının sonuna kadar 737 Max’lerin üretimine yeniden başlamayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre kaynak tedarikçiler Beoing’e Nisan ayında 737 Max için parça göndermeye başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Boeing Finans Müdürü (CFO) Greg Smith, “Son derece yavaş bir süreçle metodik ve sistematik bir yaklaşım izleyeceğiz. İlk önceliğimiz, müşterilerimizin filolarını ayağa kaldırmak olacak. Bu süreçte envantere yeni bir uçak indirmek gibi bir planımız bulunmuyor” dedi.

Koronavirüs Sıkıntı Yaratabilir

Boeing’in planları bu yönde olsa da şu sıralar dünyanın ana gündemi olan koronavirüs, bu süreçte sıkıntı yaratabilir. Virüsün çok hızlı bir şekilde yayılması, 737 Max üretiminin de önüne geçebilir. Farklı yönden bakacak olursak, havayolu firmalarının şu anda koronavirüs nedeniyle uçuş yapamamaları, 737 Max’e daha çok önem vermelerini sağlayabilir. Tüm bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz.