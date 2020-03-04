Boeing, Yeni Savaş Helikopteri Konsepti FARA'yı Tanıttı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri havacılık şirketlerinden Boeing, Amerikan ordusu için tasarladığı Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) savaş helikopteri konseptini tanıttı. Muadillerinden daha yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip olan helikopter, sezgisel bir kontrol arayüzü ile geliyor.

Daha çok sivil havacılık alanındaki ticari uçakları ile bilinen Boeing, aynı zamanda dünyanın önde gelen askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri konumunda. Chicago merkezli şirket, Amerikan ordusu için geliştirdiği Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) adını verdiği yeni savaş helikopteri prototipini tanıttı.

Yeni modelin, Soğuk Savaş döneminden bu yana Amerikan ordusu envanterinde bulunan OH-58D Kiowa Savaş Helikopteri'nin yerini alması bekleniyor. Boeing’in haricinde Bell, AVX Aircraft, Karem Aircraft ve Sikorsky gibi büyük havacılık şirketlerinin prototipleri de OH-58D Kiowa’nın yerine geçebilmek için sıkı bir mücadele veriyor.

Boeing, FARA konseptiyle ilgili herhangi bir spesifikasyon yayınlamamasına rağmen, iki kişilik savaş helikopterinin bazı özellikleri hakkında bilgi sahibiyiz. Tamamıyla ordu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan bu helikopter, altı kanatlı tek bir ana rotor kullanıyor.

Boeing’e göre FARA, mevcut helikopterlerden daha yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip. Ayrıca yatay uçuş için özel bir itme pervanesine sahip olan savaş helikopteri, pilotları saran dar kokpiti, otonom uçuş özellikleri, dokunmatik panelleri ve sezgisel kontrol arayüzü gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Yerleşik bir arıza teşhis sistemine sahip olan savaş helikopteri, açık mimariyle tasarlandığı için kolayca yükseltilebiliyor. Boeing, FARA’nın bir helikopterden daha fazlası olduğunu söylüyor. Uygun fiyatlı, yenilikçi ve tam entegre bir sistem sunduklarını belirten Amerikalı şirket, helikopter üzerinde çok kapsamlı testler ve analizler gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.