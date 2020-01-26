Boeing'in Yeni Uçağı 777X İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Boeing'in merakla beklenen ve başarılı 777 modelinin gelişmiş versiyonu olan 777X, geçtiğimiz gün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Uçuş, üç günlük ertelemenin ardından yapılabildi.

Son zamanlarda 737 MAX sebebiyle fazlasıyla konuştuğumuz Boeing, dün yeni ticari uçağının test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bahsettiğimiz ticari uçak Boeing’in uzun zamandır beklenilen ve yakından takip edilen 777X modelinden başkası değildi.

ABD’li uçak üreticisi Boeing, 777X’in test uçuşunu aslında 23 Ocak’ta yapmayı planlıyordu. Fakat hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle test uçuşu 1 gün ertelendi. 24 Ocak gününe geldiğimizdeyse test uçuşları yine hava şartları nedeniyle bir gün ertelendi.

Boeing 777X ilk kalkışını yaptı:

25 Ocak günü Boeing’in Washington, Everett’teki üretim tesislerinde hava şartları sonunda elverişli durumdaydı. Uçağın test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Uçak, Everett’teki kalkışının ardından birkaç saat uçarak Seattle’daki diğer Boeing merkezine iniş yaptı.

Boeing 777X, iki farklı modele sahip olacak: 777-8 ve 777-9. Birinci model 777-8, 300 - 375 yolcuyu taşıma potansiyeline sahipken 777-9, bu sayıyı 400 - 425 aralığına çıkarabilecek. Bahsettiğimiz sayılar uçakta yalnızca ikili sınıf konfigürasyonu olduğu sürece mümkün olacak.

Boeing’in yeni uçağı 777X, diğer modellere göre %12 daha az yakıt harcayacak. Buna ek olarak uçağın işletim maliyeti de diğer uçaklara göre %10 az olacak. Boeing 777X’in kanatlarında bulunan katlanabilir kanat uçları sayesinde yakıt tasarurrufu en yüksek seviyeye çıkarılıyor.

Boeing’ten yapılan açıklamaya göre 777X’in satış rakamı şu anda 309’a ulaşmış durumda. 309 Boeing 777X’in piyasa değeri 442 milyon dolar civarında. Şirket, geçtiğimiz günlerde 360 yolcu taşıyabilen Airbus’ın yeni uçağı A350 - 1000 ile kıyasıya bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Boeing 777X’i en özel yapan kısımlardan birisi de uçağın motoru. Uçak, iki adet General Electric GE9X’ten gücünü alıyor. Boeing’in kullanmaya başlayacağı bu uçak motoru daha önce Boeing 747 modelinde test edilmişti. Uçakta bulunacak bu motor neredeyse bir 737’nin gövdesi kadar büyüklüğe sahip.