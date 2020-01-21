Boeing, iki korkunç kazada 346 kişinin ölümüne sebep olan 737 Max tipi uçağın üretimine son verdiğini resmen açıkladı. Şirketin en çok satan uçak modelinin üretimine son verilmesinin ABD ekonomisini olumsuz şekilde etkileyeceği ön görülüyor.

Boeing; Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde yer alan Boeing montaj hattının, şirketin en çok satan uçağı Boeing 737 Max tipi uçaklarının üretimine son verdiğini resmen açıkladı. Şirket, uçağın üretimini belirsiz bir süre boyunca durduracaklarını geçtiğimiz ay açıklamıştı. Fakat uçağın üretiminin tamamen son bulacağına dair herhangi bir tarih dile getirilmemişti.

Boeing, uçağın üretiminin durdurulmasından dolayı çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirtti ancak bu kararın, tedarik zincirinde büyük sıkıntılar yaratacağı ve ABD ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyeceği söylenebilir. Şirket, uçağın tekrar uçabileceğine dair izin almayı başarsa bile üretim sürecini yeniden başlatmak ve yaşanan krizin üstesinden gelmek oldukça acılı bir süreç olacak gibi görünüyor.

ABD’nin ekonomisi, Boeing 737 Max üretiminin son bulmasıyla kayda değer bir zarar yaşayabilir:

Boeing’in en çok satan uçağı 737 Max’ın, mart ayında meydana gelen ve 346 yolcunun hayatını kaybetmesine yol açan iki korkunç kazanın ardından uçuş yapması yasaklandı. Şirket, uçak satışlarını gerçekleştirememesine karşın 737 Max üretimlerine devam etti. Üretim hızını düşüren şirket, 1 ayda 42 uçak üretti ve şu anda Washington ve Texas’ta, dünyanın dört bir köşesindeki hava limanlarında görev yapmak için hazır durumda 400 uçak bulunuyor. Fakat şirket, ürettiği uçakların satışını gerçekleştiremediği ve kâr sağlayamadığı için üretim için harcanan maliyetin altından kalkamayacağına karar verdi ve üretimi durdurdu.

Boeing, uçağın üretiminde kaç kişinin görev yaptığına dair herhangi bir sayı paylaşmadı ancak şirket, üretimin durdurulduğu süre boyunca çalışanlarını başka görevlere atayacağını ve işten çıkarmayacağını açıkladı. Boeing 737 Max tipi uçakların üretiminin son bulmasının, ABD ekonomisini de ciddi bir şekilde etkileyeceği ön görülüyor ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasılasında kayda değer bir düşüş gerçekleşebilir.