Boeing, Otonom Uçan Taksinin Kalkış Videosunu Paylaştı

Uçan taksileri kullanmaya başlamak için çok beklememize gerek olmayabilir. Boeing’in otonom uçan taksisinin kalkış ve iniş görüntüleri yayınlandı.

Sivil havacılığın bir sonraki hedefi uçan taksiler yapmak. Hem geleneksel uçak üreticileri hem de start-up girişimler, bu amaçla yoğun çaba sarf ediyorlar. Bu alanda en sıkı çalışan firmaların başında ise Boeing geliyor.

Firmanın teknoloji bölümü başkanı Greg Hyslop, yaptığı açıklamada “konsept tasarımdan uçan bir prototipe” ilerlediklerini söylüyor. Her ne kadar aracın gösterdiği ilerleme önemli olsa da videoda aracın sadece iniş kalkışı gözüküyor. Herhangi bir gerçek uçuş gösterilmiyor.

Boeing’in testle ilgili olarak verdiği bilgilere göre aracın menzili 80 kilometreye ulaşmış durumda. Boeing, uçan taksiler için Uber ile işbirliği içinde hareket ediyor. Uber yöneticisi Eric Allison’a göre bu prototip yeterince cesaret verici.

Boeing’in dışında Airbus ve Volocopter adlı girişim de kendi uçan taksilerini geliştirmeye çalışıyor. Her ne kadar bu konsept bazı insanlara çok uzak gelse de firmalar için uçan taksilerin gerçek olup olmayacağı tartışma konusu değil. Havacılık firmalarının ilgilendiği soru, uçan taksilerin ne zaman gerçek olacağı. Uber de uçan taksi hizmeti UberAir’i gelecek 4 yıl içinde aktifleştirmek istiyor. Yine de bu süre, Amerikan Ulusal Havacılık İdaresi’nin uçan taksilere izin verme süreci nedeniyle uzayabilir.