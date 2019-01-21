Uber, Otonom Bisiklet ve Scooter Üzerine Odaklanıyor

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Otonom taşımacılıkta çalışmalarını sürdüren Uber, bisiklet ve scootera da merak saldı.

Uber, sahip olduğu otonom teknolojisini bisiklet ve scooterlara da paylaşımlı bir şekilde entegre etmek istiyor. Elektrikli bisikletlerin ve scooterların Uber'in sistemine dâhil edilmesinin, Uber'in kullanım alanını bir hayli genişletmesi bekleniyor. Zira Uber'in bu zamana kadar ekosisteminde kısıtlı binek çeşidi bulunuyordu. Geçtiğimiz ay içerisinde değiştirilebilir bataryaya sahip yeni JUMP bisikletini tanıtan Uber, işleri daha da büyütmek istiyor.
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Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen "Kendin Yap Robotikler" etkinliğine katılım gösteren Uber, bu etkinlikte otonom bisiklet ve scooterlar hakkında açıklamalarda bulundu. "Micromobility Robotics" isimli yeni bir bölüm oluşturan Uber, bu bölümde kendi kendini şarj istasyonuna ve istenilen destinasyona götürebilen bisikletleri ve scooterları araştıracak.
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Uber'in iş alımlarına dâhi başladığı yeni bölümü; sürücü deneyimi, güvenlik, tasarruf ve elektrikli bisiklet ve scooterın robotik teknolojiler ile çevreyi görme/hissetme özelliklerini geliştirme üzerine çalışacak. Uber'in yeni projesi kapsamında elektrikli bisiklet ve scooterın kendi şarjını kendisinin yapmasının, insanları araçları şarj etme derdinden kurtararak büyük kolaylık sağlayacağı söyleniyor.
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Kaynak : https://techcrunch.com/2019/01/20/uber-is-exploring-autonomous-bikes-and-scooters/
Etiketler: uber, elektrikli bisiklet, otonom
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