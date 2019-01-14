İsviçre Demiryolları, Yolcularını Uçan Taksilerle Taşıyacak

İsviçre Federal Demiryolları (SSB), yakın gelecekte yolcularını uçan taksilerle taşımanın planlarını yapıyor.

Ulaşım araçları her geçen gün daha da hızlı hale geliyor. Toplu taşıma araçları da bu değişimlerden nasibini alıyor elbette.

İsviçre Federal Demiryolları (SSB) ile uçak taksi üreticisi Alman Lilium arasında görüşmeler başladı. Tren istasyonlarındaki yolcularını, gidecekleri yere kadar uçan taksi ile götürmeyi planlayan kurum, elektrikle çalışan ve 5 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip uçan taksiler kullanacak.

Elektrikli taksiler, uçaklar gibi bir pistten değil helikopterler gibi durdukları yerden dikey olarak havalanacaklar. Böylece bir piste duyulan ihtiyaç da ortadan kalkacak.

SSB yetkilisi Raffael Hirt, bu proje için Lilium firmasıyla görüşmelerin başladığını ve tarafların bir iyi niyet mektubu imzaladıklarını belirtti.

Bazı siyasetçiler ise planı “ütopik” olmakla eleştirdi. İsviçre Halk Partisi ve Bern Belediyesi ulaşım ve enerji direktörü Cristoph Neahaus, kurumun demir yolları için hizmet verdiğini belirterek böyle ütopik fikirler yerine demir yollarının sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.