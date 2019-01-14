  • İsviçre Demiryolları, Yolcularını Uçan Taksilerle Taşıyacak

İsviçre Demiryolları, Yolcularını Uçan Taksilerle Taşımaya Hazırlanıyor

1 dk okuma süresi
11
1
1
0
0
İsviçre Federal Demiryolları (SSB), yakın gelecekte yolcularını uçan taksilerle taşımanın planlarını yapıyor.

Ulaşım araçları her geçen gün daha da hızlı hale geliyor. Toplu taşıma araçları da bu değişimlerden nasibini alıyor elbette.

İsviçre Federal Demiryolları (SSB) ile uçak taksi üreticisi Alman Lilium arasında görüşmeler başladı. Tren istasyonlarındaki yolcularını, gidecekleri yere kadar uçan taksi ile götürmeyi planlayan kurum, elektrikle çalışan ve 5 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip uçan taksiler kullanacak.
İLGİLİ HABER

Uber, 2023'te Avustralya'da Uçan Taksi Hizmeti Vermeye Başlayacak

Elektrikli taksiler, uçaklar gibi bir pistten değil helikopterler gibi durdukları yerden dikey olarak havalanacaklar. Böylece bir piste duyulan ihtiyaç da ortadan kalkacak.

SSB yetkilisi Raffael Hirt, bu proje için Lilium firmasıyla görüşmelerin başladığını ve tarafların bir iyi niyet mektubu imzaladıklarını belirtti.
İLGİLİ HABER

Rolls Royce Marka Bu Uçan Taksiler, 2020’de Hizmete Giriyor

Bazı siyasetçiler ise planı “ütopik” olmakla eleştirdi. İsviçre Halk Partisi ve Bern Belediyesi ulaşım ve enerji direktörü Cristoph Neahaus, kurumun demir yolları için hizmet verdiğini belirterek böyle ütopik fikirler yerine demir yollarının sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/avrupa/201901141037081684-isvicre-demir-yollari-ucak-taksi/
Etiketler: uçan taksi, İsviçre, isviçre federal demiryolları
11
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
11
1
1
0
0