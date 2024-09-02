Haziranda ISS'e gidip yaşadığı sorunlar nedeniyle 2 astronotun istasyonda mahsur kalmasına neden olan Boeing Starliner uzay aracında ilginç bir şey yaşanmaya başladı. Astronotlar, araçtan tüylerinizi ürpertecek garip seslerin gelmeye başladığını bildirdi.

Boeing’in Starliner aracı, 5 Haziran günü ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirerek Butch Wilmore ve Suni Williams isimli iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) götürmüştü. Ancak işler istendiği gibi gitmemiş ve araçta sorun çıkmıştı. Bu da 3 günlüğüne ISS’e giden mürettebatın aylarca istasyonda mahsur kalmasına neden olmuştu.

Geçen haftalarda alınan bir kararla Starliner’ın mürettebatsız Dünya’ya getirilmesine karar verilmişti. Astronotların ise SpaceX ile döneceği ifade edilmişti. Starliner’ın dönüşüne birkaç gün kala ilginç bir durum yaşandı.

Starliner’dan gizemli sesler gelmeye başladı

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Wilmore, cumartesi günü Starliner aracının içinde bulunan hoparlörden tuhaf sesler gelmeye başladığını fark etti. ABD’nin Houston eyaletindeki görev kontrol merkezi ile iletişime geçen astronot, merkez ile bu sesi paylaştı ve “Buna neyin neden olduğunu bilmiyorum.” İfadelerini kullandı.

Wilmore, mikrofonunu Starliner’ın içine koyarak sesi merkeze dinletti. Bu ürkütücü ve tuhaf sesin nabız veya sonar sesine benzediği görüldü. Sesin uzay aracı ile istasyon arasındaki bağlantı olmadığı konusunda bir bilgi yok. Aynı şekilde başka neden olabileceğine dair de bir bilgi yok. Görev kontrol, istasyona sese neden olabilecek başka herhangi bir gariplik olup olmadığını sorduğunda astronotlar her şeyin normal olduğunu belirtmiş.

*Boeing Starliner

Gizemli sesin neden geldiği henüz belirlenebilmiş değil. Ancak çok büyük ihtimalle araçta yaşanan bir sorundan kaynaklanıyor. Yani öyle aklımıza korkutucu şeyler getirmeye gerek yok. Wilmore ve görev kontrol de aynı şekilde sesten dolayı hiç endişeli değiller, sadece nedenini anlamaya çalışıyorlar. Starliner, helyum sızıntılarından iticilerindeki sorunlara kadar birçok problem yaşamıştı. Bu ses de derdi bitmeyen aracın yaşadığı bir başka problem olabilir.

Starliner aracı, 6 Eylül Cuma günü otonom olarak Dünya’ya geri indirilecek. Wilmore ve Williams’tan oluşan mürettebat ise 2025’te SpaceX’in Crew-9 görevinde Dragon kapsülüyle yüzeye dönecekler. Yani önümüzdeki yıla kadar ISS’te mahsur kalmaya devam edecekler.