NASA, Hazirandan beri ISS'te mahsur kalan Boeing Starliner astronotlarının Dünya'ya ne zaman getirileceğini açıkladı. İkili, SpaceX ile gezegene dönecek.

5 Haziran günü NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, havacılık devi Boeing’in Starliner aracı ile ilk mürettebatlı uçuş için uzaya gitmişti. İkilinin normalde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 8 gün kalması planlanıyordu. Ancak Starliner kapsülünün itme sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Yani 8 günlüğüne uzaya giden astronotlar, 2 buçuk ayı aşkın süredir ISS’te mahsur kalmış durumdalar. Ne zaman dönecekleri merakla beklenirken dün NASA’dan konuya ilişkin nihayet açıklama geldi.

Astronotlar, Şubat 2025’te SpaceX aracı ile Dünya’ya dönecek

*Hazirandan beri ISS'te olan Butch Wilmore (sol) ve Suni Williams'ın (sağ) 2 Temmuz günü NASA tarafından istasyondan paylaşılan bir fotoğrafı.

NASA Başkanı Bill Nelson tarafından dün yapılan açıklamada, astronotların riske atılmayarak Boeing Starliner aracının gezegene mürettebatsız bir şekilde yüzeye geri getirileceği ifade edildi. Nelson, aracın itme sisteminde çok fazla belirsizlik olması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Astronotların ne zaman döneceğine ilişkin ise tahminler doğru çıktı. NASA’nın aktardığına göre Wilmore ve Williams, önümüzdeki yılın şubat ayında Dünya’ya geri dönecek. Tam tarih henüz belli değil. Dönüş, SpaceX’in Crew-9 görevinde şirketin Dragon kapsülüyle gerçekleştirilecek. Yani 7 ay civarında ISS’te kalmış olacaklar.

İkilinin Dünya’ya SpaceX ile dönmesinin Boeing için ciddi bir darbe olacağını söylemek mümkün. Çünkü iki şirket de büyük rakip. Hiçbir zaman uzay konusunda SpaceX seviyesine gelemese de Boeing’in ilk mürettebatlı görevinde böyle bir durum yaşaması çok ciddi sonuçlara yol açacaktır.