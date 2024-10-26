Boeing'in CEO’su Kelly Ortberg, uzay bölümünü satmayı düşünüyor. Şirket mali kayıplar ve projelerdeki zorluklarla mücadele ediyor.

Boeing, uzay işlerini elden çıkarmayı değerlendiriyor. Şirketin CEO’su Kelly Ortberg, özellikle Starliner uzay aracı ve diğer NASA projeleri üzerinde satış planları yapıyor.

Ağustos ayında göreve başlayan Ortberg, Boeing’in uzay bölümünü satmanın yanı sıra şirketin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Starliner sorunları ve dolandırıcılık suçlamaları

Boeing, son dönemde 737 Max uçaklarıyla ilgili dolandırıcılık suçlamaları ve Starliner sorunları gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Şirketin ürettiği Intelsat uydusunun beklenmedik bir şekilde çalışmayı durdurması durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Ortberg, şirketin ana faaliyet alanlarının dışındaki projelerle ilgili verimliliği artırma çabalarının önemine vurgu yapıyor. Şirket ise devam eden mali kayıpları nedeniyle önemli değişiklikler yapmak zorunda kalacağa benziyor. Son açıklanan mali rapor, Boeing’in çeyrek döneminde 6,17 milyar dolar zarar ettiğini gösteriyor ve Starliner projesi için 250 milyon dolar harcandığı belirtiliyor.