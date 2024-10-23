ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing'in patlayan uydusunun kalıntılarını takip ettiklerini açıkladı.

Boeing tarafından üretilen bir iletişim uydusu yörüngede havaya uçtu. Intelstat 33e adlı uydunun ilk olarak yaşanan bir "anomali" nedeniyle devre dışı kaldığı açıklanmıştı. Sonrasında ise uydunun "tamamen kaybedilidiği" ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak uydunun sahibi Intelstat'tan yapılan açıklamada, "Uydu üreticisi Boeing ve hükûmet kurumları ile verilerin analizi ve gözlemlenmesi için koordinasyon halindeyiz." ifadeleri kullanıldı. Firma açıklamasında "anomalinin nedeninin detaylı analizi için" bir komite kurulduğu da belirtildi.

Boeing için işler hiç yolunda gitmiyor

Uydunun patlaması, Boeing için oldukça kötü bir zamanda gerçekleşti. Yakın zamanda sorunlu Starliner görevi ile astronotları uzayda mahsur bırakan firma, daha öncesinde de hatalı 737 Max uçaklarının karıştığı kazalardan dolayı suçlu bulunmuştu.

Kazayı ABD Uzay Kuvvetleri de doğruladı. Yapılan açıklamada "ABD Uzay Kuvvetleri-Space (S4S), 19 Ekim 2024'te yaklaşık 04:30 UTC'de GEO'da Intelsat 33E (#41748, 2016-053B) uydusunun parçalandığını doğruladı. Şu anda yaklaşık 20 parçanın izlenmesi sürüyor ve analizler devam ediyor. S4S, şu anda herhangi bir acil tehdit gözlemlemedi ve uzay alanının güvenliği ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla rutin çarpışma değerlendirmelerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Patlamadan sonra uzayda savrulan kaç parça olduğu kesin olarak bilinmiyor. Uydu takip firması ExoAnalytic Solutions şu anda 57 parça izlediğini açıkladı. 2016 yılında fırlatılan uydu Asya, Avrupa ve Afrika'da iletişim sağlanmasında kullanılıyor.