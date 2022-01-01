Yönetimi farklı yönleriyle değerlendireceğiniz Boğaziçi Management Academy, 4 Ocak'ta başlıyor. 7 Ocak'a kadar sürecek olan etkinliğe katılanlar, önemli isimlerin önderliğinde yürütülen etkinliklere katılmaya ek olarak bir de Boğaziçi Management Academy Başarı Sertifikası kazanma şansı elde ediyor.

1000’den fazla üyesi ve 68 yıllık bilgi birikimiyle, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen 12 oturumluk Boğaziçi Management Academy etkinliği çok yakında başlıyor. Türkiye’de ilk defa bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen ve 4-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan Boğaziçi Management Academy online bir şekilde gerçekleştirilecek.

İş ve akademi dünyasının önde gelen pek çok isminin katılımıyla gerçekleştirilecek olan ve yönetim kavramını farklı açılardan profesyonelce ele alabilme şansı elde edeceğiniz Boğaziçi Management Academy’e katılacağınız 5 günlük süre boyunca pek çok farklı konuya farklı perspektiflerden bakmayı öğrenecek ve eşsiz bir deneyim fırsatı yakalayacaksınız.

Etkinliğe katılanlara sertifika verilecek

Öğrenci olma zorunluluğu gerekmeksizin, Türkiye’nin dört bir yanından herkesin katılabilme hakkına sahip olduğu Boğaziçi Management Academy’e katılanlar, etkinlik boyunca konuşmacıları dinlemenin yanında pek çok workshopa da katılabilecek. Buna ek olarak etkinliğe katılanların en az yüzde 80’i; sektörün liderlerini dinleme ve onlardan tavsiyeler almanın yanı sıra bir de Boğaziçi Management Academy Başarı Sertifikası kazanacak.

İşte Boğaziçi Management Academy’de yer alacak isimler

Kamil Genç

Dr. Cumhur Bilgili

Burcu Gökbudak Polat

Prof. Dr. Aslı Sencer

H. Metin Örnek

Hülya Mutlu

Dr. Abdullah Çerekçi

Dr. Selda Eke

4 Ocak Salı günü başlayıp 5 gün sürecek olan Boğaziçi Management Academy’e siz de katılmak ve etkinliğin bir parçası olarak sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz, daha fazla detay için buradan etkinliğin sayfasını ziyaret edebilir ve bilet alabilirsiniz.