Yurt dışında yaşayan Türklerin, birbirleriyle iletişim kurabilmesi amacıyla kurulan sosyal platform sitesinin kullanıcı sayısı yarım milyonu geçti. Yurt dışında yaşayan Türkler, site üzerinden birbirlerine yardım ederek birçok konuda destek olmak için platformu sıklıkla tercih ediyorlar.

"Community Abroad" isimli sosyal platform, 2017 yılında yurt dışında yaşayan Türklerin birbirleriyle iletişim halinde olabilmesi için kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Erdoğan Gülsoy'un Türkiye'ye dönerek Malatya Teknopark'ta kurduğu ekiple birlikte hayata geçirilen uygulama, çok kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı.

Erdoğan Gülsoy, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerin birbirleriyle iletişime ihtiyaç duyduğunu, sadece sosyalleşmek için değil ticari amaçla da birçok konuda yardımlaşma içerisinde olabileceklerini düşündüğünü belirtti. Yurt dışına giden Türklerin konaklama, iş bulma ve daha birçok konuda yardıma ihtiyaç duyduklarında platform üzerinden orada yaşayan diğer Türklerle kolaylıkla iletişime geçebildiklerini belirten Gülsoy, bu sayede kullanıcı sayısının 700 bine ulaştığını söyledi.

İnsanların bu platformu oldukça benimsediklerini ifade eden Gülsoy, kısa sürede daha çok ülkede hizmet vermeyi hedeflediklerini notlarına ekledi. Sadece yurt dışında yaşayan kişilerin değil, yeni bir yatırım yapacak kişilerin de orada yaşayan insanlardan fikir almak için kullandıkları www.communityabroad.com/turkish platformu, dünyada da Türklerin Facebook'u olarak anılmaya başlandı.