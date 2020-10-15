Lisa Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Bomba İmha Robotu

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, karantina döneminde başladıkları projede 400 kilogram yük çekme kapasitesine sahip, ana amacı bomba imha olan bir robot geliştirdiler.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, son derece minimal boyutlara sahip ve bir kişinin rahatlıkla taşıyabileceği bir ağırlıkta olan bir bomba imha robotu geliştirdi. “Naim” isimli robot, boyutu ve ağırlığının dışında, düşük maliyeti ile de oldukça başarılı.

Lise öğrencileri tarafından geliştirilen bu bomba imha robotunun amacı, olası bir bomba ihbarında fünyeyi şüpheli paketin yanına güvenle götürmek ve uygun bir uzaklıkta patlatılmasını sağlamak. Robot, 400 kilograma kadar yük çekebilme kapasitesine sahip.

Naim isimli bomba imha robotu böyle görünüyor

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden ve ‘Robotik Takım Integra 3646’ takımının öğrencilerinden Kuzey Yıldız, geliştirdikleri bomba imha robotu ile ilgili yaptığı açıklamada projeye karantina döneminde başladıklarını, bu nedenle prototip üretiminin planladıklarından uzun sürdüğünü ifade etti.

Bomba imha robotunun bilgisayar çizimlerinin iki hafta kadar, robotun tamamen ortaya çıkmasının ise iki ay sürdüğünü belirten Kuzey Yıldız, ”O yüzden tasarımı olabildiğince basit tuttuk ve kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu da hem ürünün fiyatını hem de üretim zamanını azalttı. Şu an yeni bir ürünü sadece bir günde yapabiliriz. Ayrıca, taşınması kolay olduğu ve motosiklet çantasına bile sığdığı için olay yerine giderken trafikten etkilenmiyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Lise öğrencileri tarafından geliştirilen bomba imha robotu: Naim