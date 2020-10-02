Koronavirüsü Işıkla Yok Eden Yerli Robot Tanıtıldı [Video]

Akınrobotics tarafından geliştirilen yerli sterilizasyon robotu UV-C, insanların virüsle enfekte olma riski yüksek kapalı alanlarda otonom olarak dolaşıyor, ultraviyole ışıkla koronavirüs başta olmak üzere diğer virüs ve bakterileri yok ediyor.

Konya merkezli otomasyon, robot ve yapay zeka destekli sistem üreticisi Akınrobotics, sağlık alanında oldukça işe yarayacağı düşünülen yeni UV-C robotunu, çevrimiçi olarak duyurdu. Şirketin salgın sürecinde üzerinde çalıştığı robot, kapalı ortamlardaki virüs ve bakterileri el değmeden, herhangi bir insanın sağlığını riske atmadan temizleme imkanı sunuyor.

Akınrobotics’in açıklamalarına göre stabil ve kesin bir sterilizasyon sağlayan UV-C, ultraviyole ışıkla bulunduğu ortamı dezenfekte ediyor. Özellikle hastanelerde, ameliyathanelerde ve yemekhanelerde büyük bir kullanım alanı olacağı düşünülen UV-C; spor salonları, çocuk oyun alanları, kreşler ve daha pek çok alanda karşımıza çıkabilir.

UV-C, ultraviyole ışıkla virüs ve bakterileri böyle öldürüyor:

Robotun üzerinde 90 santimetre uzunluğa sahip 8 adet UV floresan bulunuyor. 360 derecelik hareket kabiliyeti ile 30 metrekarelik bir alanı 15 dakikada steril hale getiriyor. -20 ila 40 santigrat derece arasında çalışabilen robot, sterilizasyon tamamlandığında sesli uyarı sistemi ile haber veriyor.

4 saatte tamamen şarj olan ve 8 saat çalışma süresi sunan UV-C, bir oyun kolu ya da Android’e yüklenebilen kontrol uygulaması ile yönlendirilebiliyor. 140 santimetre yüksekliğindeki UV-C, toplamda 50 kilogram ağırlığında. Elbette üzerinde bir kamera ve otonom çalışması için Lidar-Streo Vision sensörleri bulunuyor.

Akınrobotics, UV-C sterilizasyon robotunun fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak buradan ulaşılabilen resmi sayfa üzerinden robotu talep etmek ve şirket yetkilileri ile görüşmek mümkün.