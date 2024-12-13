Gearbox, bir süredir üzerinde çalıştığı Borderlands 4'ün ilk fragmanını yayımladı. Fragman beklentileri yükseltmiş olsa da Borderlands 4'ün çıkış tarihi henüz kesinleşmedi.

Video oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden The Game Awards 2024, Gearbox'ın bomba bir duyurusuna ev sahipliği yaptı. Gearbox, bir süredir geliştirdiği Borderlands 4'ün ilk fragmanını resmen yayımladı.

İlk kez 2009 yılında tanışma imkânı yakaladığımız Borderlands serisi, o zamandan beri büyük ilgi gördü. Bilim kurgu ile nişancılık türünü birleştiren serinin en yeni oyunu da en az öncekiler kadar ilgi görecek gibi görünüyor. Zira yayımlanan ilk fragman, oldukça dikkat çekici.

İşte Borderlands 4 için yayımlanan ilk fragman:

Yapılan açıklamalara göre Borderlands 4, oyuncuların tek başına veya üç oyuncuya kadar iş birliği yaparak oynayabilecekleri bir yapıya sahip olacak. Gearbox'ın iddiasına göre yeni oyunda, kullanılabilecek "milyarlarca" silah olacak.

Borderlands 4 için resmî bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak oyunun gelecek yıl, PC, PlayStation ve Xbox için yayımlanması planlanıyor.