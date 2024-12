The Witcher 4'ün İlk Sinematik Fragmanı Paylaşıldı [Video]

Ciri'nin ana karakter olacağı The Witcher 4'ün ilk sinematik fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyunun final versiyonunu yansıtmıyor.

The Game Awards 2024 dün gece gerçekleşti ve son yılların belki de en çok eleştirilen oyun etkinliği bu kez dolu dolu geçti ve oyunseverlere muhteşem bir şov sundu. The Game Awards denince şüphesiz akla ilk olarak yılın en iyi oyunları geliyor ancak etkinlikte 2025 ve sonraki yıllara damga vuracak yeni oyunların duyuruları ve önceden duyurulmuş bazı oyunların yeni fragmanları da yer aldı.

The Game Awards'a damga vuran yapımlardan biri de The Witcher 4 oldu. Duyurusu geçtiğimiz dönemde yapılan oyun bu kez ilk sinematik fragmanıyla karşımıza çıktı ve oyunseverlerin kalp atışlarını hızlandırmayı başardı diyebiliriz. CD Projekt Red'e göre The Witcher 4, serinin en sürükleyici oyunu olacak. Ancak bu konuda gerçeği görebilmek için oyunun çıkışını beklememiz gerekiyor.

The Witcher 4'te ana karakter Ciri olacak

CDPR'ın açıklamasına göre paylaşılan sinematik fragman, NVIDIA GeForce RTX GPU üzerinde Unreal Engine 5'in özel bir sürümü kullanılarak hazırlandı ve oyunun final sürümünü göstermiyor. The Witcher 4 hakkında kayda değer bir bilgi paylaşılmamış olsa da hikayenin odak noktası hakkında önemli bir bilgiye sahibiz: Yeni oyunda orijinal üçlemedeki gibi Geralt değil Ciri olacak.

CD Projekt Red, The Witcher 4'ün çıkış tarihi ve diğer detaylar hakkında bilgi vermekten kaçındı.Şu an için sadece oyunun tam üretim sürecinde olduğunu ve Cyberpunk 2077'nin skandal çıkışının ardından tamamen Unreal Engine 5 üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Muhtemelen oyun hakkında daha fazla bilgiye en erken 2025 yılında ulaşabileceğiz.

The Witcher 4'ün sinematik fragmanı: