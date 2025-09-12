Olumsuz Yorumlarla Yerden Yere Vurulan Borderlands 4, Serinin En Büyük Anlık Oyuncu Rekorunu Kırdı

Borderlands 4, çıkışında 200 bin oyuncuya ulaşarak serinin rekorunu kırdı ancak performans sorunları nedeniyle yoğun eleştiriler aldı.

Borderlands 4, çıkışıyla birlikte serinin en yüksek oyuncu sayısına ulaştı. Steam’de aynı anda 200 bin oyuncuyu gören yapım, bu rakamla serideki önceki oyunların tamamını geride bırakmayı başardı. Tabii yaşanan bu rekor oyuna dair olumsuz yorumların gölgesinde kaldı.

Borderlands serisinin yeni oyunu, çıkış gecesinde 200 bini aşkın eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Paylaşılan bu rakam serinin en popüler ikinci oyunu Borderlands 2’nin neredeyse iki katı. Arada yan oyunlar çıkmış olsa da ana seriye ait son oyun 2019’da gelmiş ve bir süre Epic Games Store’a özel kalmıştı. Altı yılın ardından oyuncular, nihayet ana seriyle yeniden karşılaştı.

Olumsuz yorumlar Borderlands 4’ün rekorunu gölgede bıraktı

Teknik sorunlar, oyunun aldığı yorumlara doğrudan yansıdı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapımda yaşanan takılmalar, oynanışı gölgede bıraktı. Steam’de inceleme notu “Karışık” seviyesinde kalırken olumlu yorum oranı %61’de sabitlenmiş durumda. Hatta çıkışın ilk günlerinde bu oran %31’e kadar düşerek oyunu en düşük puan alan yapımlar arasına soktu.

Düşük donanımlı bilgisayarlarda oyun pek akıcı çalışmadığı için biraz beklemek daha mantıklı görünüyor. İsteyenler için Borderlands 4, GeForce Now üzerinden de oynanabiliyor. Üstelik GeForce Now Ultimate aboneliği olanlara oyun ücretsiz olarak sunuluyor.