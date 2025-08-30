EA Sports FC 26'da Türkiye'nin en iyi 25 kartı belli oldu. İşte ülkemizde forma giyen en yüksek reytingli oyuncular.

Electronic Arts’ın çok beklenen yeni futbol oyunu FC 26’nın çıkmasına çok az bir süre kaldı. Oyun, 26 Eylül 2025 tarihinde dünya çapında çıkışını yapacak. Bekleyiş sürerken sürekli yeni bilgiler görüyorduk. Oyuncuların reytingleri de yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Şimdi ise en merak edilen konulardan biri hakkında bilgi geldi.

EA Sports FC 26’da Türkiye’deki en iyi 25 kart belli oldu. Listede, ülkemizde futbol oynayan en yüksek reytingli futbolcular yer alıyor. Zirvede, 87 ile Galatasaray forması giyen Osimhen var. Onu 83 ile Torreira ve 82’yle Rafa takip ediyor.

İşte FC 26’da Türkiye’deki en yüksek reytingli oyuncular