Gearbox tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz eylül ayında duyurulan Borderlands 3, sadece Epic Games aracılığıyla kullanıcılara sunuluyordu. Ancak oyun şimdi Steam’de de yayınlandı.

Ünlü birinci şahıs nişancı oyunu Borderlands 3, yayınlanmasının üzerinden aylar geçtikten sonra Steam’e geldi. Oyunun geliştiricisi Gearbox tarafından yapılan duyuruyla Steam’de satışa sunulan oyun, uzun bir süre sadece Epic Games Store’da bulunuyordu.

Gearbox’ın uzun bir süre oyunu sadece Epic Games Store üzerinden satışa sunmasına neden olarak oyun marketi şirketlerinin fiyat politikaları öne sürülüyor. Epic Games Store, oyunlarda yüzde 12 kesinti yapmasına rağmen Steam’de oyunlardan yüzde 30 pay alınıyor.

Gearbox’ın bu adımı oyunun hayranlarının Steam’de bulunan diğer Borderlands oyunlarına yaptığı tepki içeren yorumlardan sonra geldi. Oyun, eleştiriler üzerine Epic Games’te yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra Steam’de de yayınlanmış oldu.

Hepsi bu kadar da değil; Borderlands 3, Steam'e gelişinin şerefine şu an için %50 indirim ile satışa sunuluyor. Oyunun standart fiyatı 309 TL olmasına rağmen Steam kullanıcıları şu anda 154,50 TL karşılığında oyuna sahip olabiliyorlar.

Steam, Borderlands oyunlarında yapılan negatif yorumları “konu dışı” olarak işaretledi. Eleştirel yorumların Steam’de bu şekilde işaretlenmesi oyunların puanlarının platformda düşük görülmesini engelliyor.

Steam ve Epic Games kullanıcıları, Borderlands 3'ü çapram platform desteği ile birlikte oynayabilecekler. Eğer Borderlands 3'ün Steam'e gelmesini bekleyenlerdenseniz burada bulunan bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.