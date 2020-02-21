Lionsgate, Borderlands Filmini Yönetecek İsmi Açıkladı

Lionsgate, çalışmaları yaklaşık 5 yıldır süren Borderlands filmi hakkında açıklama yaptı. Stüdyo, merakla beklenen filmi, korku filmleriyle tanınan Eli Roth'un yöneteceğini açıkladı.

Lionsgate, ilk olarak 2015 yılında popüler oyun serisi Borderlands'e dayanan bir film projesi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Stüdyo, dün yaptığı açıklamayla korku filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan Eli Roth'un filmin yönetmen koltuğuna oturacağını duyurdu.

Eli Roth'un yöneteceği Borderlands filminin yapımcılığını Spider-Man: Into the Spider-verse filmindeki çalışmalarıyla bilinen Avi Arad'ın yanı sıra Ari Arad ve Erik Feig üstlenecek. Ayrıca Chernobyl dizisinin yazarı Craig Mazin de projede yer alacak. Mazin kısa süre Chernobyl'deki çalışmaları için iki Emmy Ödülü kazandı.

Yönetmen Eli Roth, proje hakkındaki heyecanını dile getirerek, "Borderlands dünyasına dalmak için çok heyecanlıyım ve bunun için daha iyi bir senaryo, yapım ekibi ve stüdyo olamazdı. Lionsgate ile uzun ve başarılı bir geçmişim var. Birlikte büyüdüğümüzü ve yönetmenlik kariyerimdeki her şeyin bu ölçekte bir projeye ve tutkuya dönüştüğünü hissediyorum." şeklinde konuştu.

Gearbox'ın kurucusu Randy Pitchford, Take-Two Interactive'in başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick ile birlikte filmde baş yapımcı olarak görev alacaklar. Roth ayrıca kendine ve ekibine olan güveni şu sözlerle aktardı:

"Kendi enerjimi, fikirlerimi ve vizyonumu oyunun vahşi, eğlenceli ve yaratıcı dünyasına taşımayı dört gözle bekliyorum. Randy Pitchford ve Gearbox'taki herkes fikirlerimi inanılmaz derecede destekledi. Gerçekten mükemmel bir yaratıcı fırtınası gibi geliyor. Oyunun hayranlarının seveceği yeni bir klasik yapmak ve aynı zamanda küresel olarak yeni kitleler bulmak için yola çıktık."

Borderlands filminin Borderlands oyunlarından birine mi dayanacağı yoksa Pandora dünyasından farklı bir hikaye mi anlatacağı henüz belli değil.