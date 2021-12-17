Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 7 civarı değer kaybetti. Öğle saatlerinde başlayan sert satışlar, iki kez devre kesici uygulanmasına yol açtı. BİST 100'deki 98 şirket, bu düşüşte değer kaybı yaşadı...

Türkiye'deki ekonomik koşullara rağmen oldukça iyi göstergelere sahip olan Borsa İstanbul, bugün ne yazık ki sert bir kırılım yaşadı. Saat 14:00 itibarıyla başlayan düşüş trendi, BİST 100'ün yüzde 7 civarı değer kaybederek 2120 seviyelerine gerilemesine yol açtı. Düşüşleri durdurmak için harekete geçen Borsa İstanbul yetkilileri, iki kez devre kesici uygulamak zorunda kaldılar...

Saat 16:24'te uygulanan ilk devre kesici, yarım saat boyunca devam etti. Borsadaki işlemler, saat 16:54 itibarıyla yeniden başladı. Ancak düşüşün derinleşmesi nedeniyle bir kez daha devre kesici uygulandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, işlemlerin saat 17:24 itibarıyla yeniden başlayacağı ifade edildi.

BİST 100 endeksindeki son durum:

Aslına bakacak olursak BİST 100, son dönemlerinde tarihinin en parlak günlerini yaşıyordu. Her gün yeni bir rekora ulaşan endeks, bu sabah da rekor tazeledi. Ancak bir anda gelen sert satışlar, Borsa İstanbul'da ibrelerin tersine dönmesine yol açtı. BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senedi durumlarına baktığımızda, tam 98 şirketin hisselerinde düşüş olduğunu görüyoruz...

Devre kesici nedir?

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi olarak bilinen uygulama, Borsa İstanbul'daki kaybın anlık olarak yüzde 5 ve yüzde 7'lere ulaşmasıyla devreye giriyor. Yatırımcının panikle satış yapmasını engelleyen sistem, yatırımcının daha büyük zarardan korunmasını sağlıyor. Bu durum, şirketlerin hisse senetlerindeki satış baskısını da geçici olarak askıya almış oluyor...