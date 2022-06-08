SON DAKİKA: Dolar, 17 TL'yi Aştı!

Güne 16,94 seviyesinden giriş yapan dolar, 17 TL'yi aştı. Euro kuru da dolar ile birlikte tırmanışa geçti ve 18,25 seviyelerine kadar çıktı.

Günlük hayatta kullandığımız yerli yabancı tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen dolar kuru, uzun bir aradan sonra yeniden 17 TL barajını aştı. TL'nin son dönemdeki değer kaybı trendini artırmasıyla yeni bir seviyeye ulaşan dolar kuruyla birlikte euro da ciddi şekilde arttı ve 18,25 TL'ye ulaştı.

Dolar kurunun güne 16,94 seviyesinden başlamasıyla piyasalar, zaten 17 TL için geri sayıma başlamıştı ki ne yazık ki beklenen oldu. Doların son günlerdeki yükselişine paralel olarak akaryakıt ve altın fiyatları da yükselişe geçmiş durumda. Gram altın, ilk kez 1.000 TL barajını aşarken; nakliye sektörünün bel kemiği motorin, son gelen 1 lira 95 kuruşluk zam ile bazı illerde 28 TL'ye dayandı.

8 Haziran 2022 saat 10:03 itibarıyla bazı döviz kuru ve ona bağlı emtialarda fiyatlar şu şekilde

Dolar: 17,03 TL

Euro: 18,25 TL

Gram altın: 1.003 TL

Benzin: 26,34 TL

Motorin: 27,95 TL

Sosyal medyanın gündemi bir kez daha Dolar/TL:

Doların yeniden 17 TL'yi aşmasıyla birlikte sosyal medyanın ana gündemi yeniden dolar/TL paritesi oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, doların 17 TL'yi yeniden aşmasına tepki gösterdi.