Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil piyasasına yeni alternatif getirecek alım satım platformu Borusan Next'i kullanıma sundu.

Türkiye’de otomobil perakendeciliğinin önde gelen şirketlerinden Borusan Otomotiv Grubu, yepyeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Şirket, “Borusan Next” ismini verdiği platformunu kullanıma sundu.

Borusan Next, ikinci el araç alım satım platformu olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıma açılan platforma buradaki bağlantı üzerinden erişmek mümkün. Sitede şimdiden birçok araç yer alıyor.

Tüm markalardan araçlar yer alacak

İkinci el otomobil piyasası için bir alternatif olacak Borusan Next platformunda nakit alım satım, takas, servis, uygun ödeme koşulları için uzman finansman destek ekibi gibi birçok hizmet yer alacak. Borusan, temsil ettiği BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover’ın yanı sıra diğer markaların da alım satımının gerçekleştirileceğini söylüyor.

Borusan Next, ilk şubesini İstanbul’da Samandıra’da açtı. İkinci şubenin ise Kağıthane’de açılacağı ifade edildi. Ayrıca Ankara’da Balgat’a da bir şubenin geleceği aktarıldı.

Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, ikinci el araç almak isteyenlerin güven problemi yaşadığını ve kurumsal bir yapı görmek istediklerini belirtirken Borusan Next ile pazarda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini ifade etti.