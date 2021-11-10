Apple'ın İlk Bilgisayarı Şaşırtıcı Bir Fiyata Satıldı

Apple'ın ilk bilgisayarı olan ve kişisel bilgisayarların başlangıcı sayılan Apple-1'in bizzat Steve Jobs tarafından montajlanan bir modeli, açık artırmada satıldı. Alıcının ödediği bedelse 400 bin dolardı. 2014 yılında gerçekleşen bir başka açık artırmada farklı bir Apple-1, 905 bin dolara alıcı bulmuştu.

Dün akşam saatlerinde Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Jobs’ın elleriyle montajladığı özel bir ürünün açık artırmaya çıkacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu ürün, yaklaşık 45 yıl önce üretilen ve yalnızca 200 adetle sınırlandırılan Apple’ın ilk bilgisayarı Apple-1’dı. Fakat açık artırmaya çıkan söz konusu modeli özel yapan yalnızca bu da değildi. Açık artırmadaki model, bizzat Steve Jobs tarafından montajlanmıştı.

Teknoloji koleksiyoncularının yanı sıra tüm koleksiyoncuların ilgisini çeken söz konusu Apple-1 modeli, 200 bin dolardan başlayacak tekliflerle açık artırmaya sunuldu. Günümüzde çalışan 20 Apple-1 modelinden biri olma özelliğine de sahip olan bilgisayarın açık artırması sona erdi ve bilgisayar, yeni alıcısına satıldı.

400 bin dolara satıldı:

Kaliforniya’daki John Moran Müzayede evinde açık artırmaya çıkan ve bugüne kadar yalnızca iki kullanıcı tarafından kullanılan Apple-1 kullanma kılavuzu ve Apple yazılımını barındıran bir kasetle birlikte 400 bin dolara satıldı. Bilgisayar, Apple kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından Patty Jobs ve Daniel Kottke ile birlikte tasarlanmış, montajlanmış ve test edilmişti.

Apple-1, piyasaya sürüldüğü 1976 yılında 666,66 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Bu garip fiyat etiketi, Steve Wozniak’ın tekrarlayan rakamları sevmesinden kaynaklanıyordu. Hatta kendisinin o zaman kullandığı telefon numarası bile tekrarlayan rakamlara sahipti. 666,66 dolarlık fiyatı enflasyona göre günümüze uyarladığımızdaysa 3.213 dolarlık bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Yani Apple-1, o dönemde bugün M1 Max işlemcisiyle birlikte en üst düzey donanımla satışa sunulan yeni 16 inçlik MacBook Pro’dan (3.199 dolar) daha pahalıydı.

2014 yılında New York’ta gerçekleştirilen bir müzayedede farklı bir Apple-1 bilgisayarı 905 bin dolara satılmıştı.