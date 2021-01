Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bosh kelimesinin Türkçeden İngilizceye geçtiğiyle ilgili bir tweet bazı kullanıcılar arasında tartışmaya yol açtı. Peki, bosh kelimesi gerçekten Türkçeden İngilizceye mi geçti?

Özellikle bir dönem hâkim konumda bulunmuş ya da farklı milletlerle iç içe yaşamış milletlerin dilleri arasında çeşitli kelime alışverişlerinin yaşandığı oldukça sık görülür. Türkçe'ye farklı dillerden geçmiş ve günlük hayatta sıkça kullandığımız birçok kelime bulunmaktadır.

Tabii Türkçe'den de farklı dillere geçmiş bazı kelimeler bulunuyor. Ferhat Zabun (@oferhatzabun) isimli bir Twitter kullanıcısı da İngilizcedeki "bosh" kelimesinin Türkçeden geçtiğini belirten bir paylaşım yaptı. Peki, bu iddia gerçekten doğru mu? Teyit.org'dan Beşire Korkmaz, bu iddianın doğruluğunu araştırmış.

Bosh kelimesi, İngilizceye Türkçeden mi geçti?

Bosh kelimesi, Cambridge Dictionary'de anlamsız olarak açıklanmış ve "Don't talk such bosh!" yani Bu kadar anlamsız konuşma şeklinde cümle içerisinde kullanım örneği sunulmuş. Peki, bosh kelimesi İngilizceye gerçekten Türkçeden mi geçmiş?

Teyit.org'un yaptığı araştırmaya göre, bu sorunun cevabı evet. Yani bu kelime, Türkçeden İngilizceye geçmiş. Online Etymology Dictionary ve An Etymoogical Dictionary of Modern English kitaplarında kelimenin Türkçeden geçtiği belirtiliyor. Ayrıca etimoloji sözlüklerine ek olarak The Telegraph gazetesindeki bir yazıda da kelimenin Türkçeden geçtiği belirtiliyor. Ayrıca bu yazıda kelimenin kökeninin Almanca olabileceği de belirtiliyor.

Ayrıca kelimenin İngilizceye nasıl geçtiği de belirtiliyor. Kelime, ilk olarak James Justinian Morier isimli bir yazarın Ayesha, the Maid of Kars (Kars'ın Hizmetçisi Ayşe) kitabında kullanılıyor. Yazar, söz konusu bu kelimeyi diğer kitaplarında da kullanmaya devam ediyor ve bu şekilde popülerlik kazanıyor.