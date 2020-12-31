Sinovac Aşısının Çin'de Yasak Olduğu İddialara Açıklama

Geçtiğimiz gün ortaya atılan Sinovac aşısının Çin'de yasak olduğuna yönelik iddialar yalanlandı. Yapılan açıklamaya göre Sinovac aşısı, Çin'de acil kullanım iznini temmuz ayında aldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda ortaya atılan bir iddia, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’nin katıldığı bir televizyon programında ülkemizde de uygulanmaya başlanacak Sinovac’a ait CoronaVac aşısının kullanımının Çin’de yasak olduğunu söylediğini öne sürüyordu.

İddianın haber sitelerinde de kendine yer bulması ve geniş kitlelere ulaşması üzerine Çin İstanbul Başkonsolosluğu sözcülüğü yeni bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiaların yalan olduğu belirtildi. Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre CoronaVac aşısı temmuz ayında Çin’de acil kullanım izni aldı ve aralık ayı itibarıyla da ilk toplu uygulama başladı.

CoronaVac henüz nihai kullanım izni almadı ancak acil kullanım izni bulunuyor

Teyit.org tarafından aktarılan bilgilere göre Sinovac’a ait CoronaVac aşısı için 9 Eylül’de yayınlanan birinci ve ikinci faz klinik test sonuçlarında COVID-19’a karşı bağışıklık geliştirdiği gözlenmiş, ciddi bir yan etki ise bildirilmemişti. Aşı, Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da üçüncü faz denemelerinden geçiyor ve Çin’de yüksek risk grupları için acil kullanım iznini 22 Temmuz 2020’de almıştı.

Cui Wei’nin açıklamalarına göre CoronaVac, henüz nihai izin almadı ancak acil kullanım izni bulunuyor. Bu nedenle Çin, aşıyı ilk olarak sağlık personeli, iş nedeniyle yüksek riskli ülke veya bölgelere gitmek zorunda kalanlar ile sınır ve liman işçilerine uyguladı. Reuters’ta yer alan bir habere göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan Zheng Zhongwei, temmuz ayından bu yana 1 milyon kişiye acil aşılama yapıldığını bildirdi.