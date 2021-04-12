Yabancı Oyun Şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile Partner Oldu

Bu sıralar odağını Dubai'de açtığı restoranına kaydırmaya başlayan CZN Burak, Dubai'li oyun şirketi Boss Bunny ile yeni bir oyun için ortaklık yaptı. Oyunda Şef Burak'ın dünyasını keşfedeceğiz.

Geçtiğimiz aylarda Dubai'de yeni bir restoran açan ünlü Türk influencer CZN Burak, Dubai merkezli mobil Hyper & Casual oyun şirketi Boss Bunny ile partnerlik kurdu. Boss Bunny'nin LinkedIn'den yaptığı açıklama ile duyurulan yeni partnerliğe göre oyun firması ile Burak "CZN Burak" Özdemir, her yaştan insana hitap etmesi planlanan bir mobil oyun üzerinde çalışmaya başlıyor.

Boss Bunny Games'in CEO'su Geraint "G" Bungay'in resmi LinkedIn hesabından yapılan paylaşımda, oyun şirketinin CZN Burak ile birlikte dünyanın her yerinden ve her yaştan insana hitap etmesi beklenen mobil oyun geliştirmek için ortaklık kurulduğu ifade edildi. Burak Özdemir'in harika aşçılığına vurgu yapan CEO, Burak Şef'in dünyasını keşfetme fırsatı sunan bir oyun geliştireceklerini duyurdu.

CEO Bungay, "Şef Burak, harika yemekleri ve cazibesiyle inanılmaz etkileyici bir kitleye sahip." ifadelerini kullanırken kendilerinin "Şef Buraklar" dünyasını keşfetme fırsatı sunacak bir oyun geliştireceklerini söyledi.

Oyunda Burak Şef'in dünyası keşfedilecek

Instagram'da 21,7 milyon takipçiye sahip olan CZN Burak'ın küresel pazarlarda CZNBURAK ve alt markalarına sahip olan Dives Holding'in başkanı Rizgar Sak, "Süper Kahraman Şef Burak'ın eğlenceli dünyasını çevrimiçi bir oyunda tanıtmak için Boss Bunny Games ile birlikte çalıştığımız için çok heyecanlıyız. Ekibimizin ve Boss Bunny ekibinin çabaları ve fikirleri sayesinde oyunun birçok özellik ve nitelikleri içereceğine ve hepimizin hafızalarına kazınacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

CZN Burak ise şu an için bu anlaşmaya dair bir açıklama yapmadı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi ve nasıl bir tarzı olacağını da ilerleyen günlerde göreceğiz.