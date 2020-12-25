Instagram, TikTok gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip ünlü fenomen CZN Burak, Dubai'de açacağı yeni restoran için Burj Khalifa'da dev bir reklam yaptı. Ünlü isim, 828 metrelik binada kendi fotoğrafının yansımasını yayınlattı.

Ülkemizde CZN Burak ismiyle tanınan internet fenomeni Burak Özdemir, Dubai'de yer alan dünyanın en büyük binası Burj Khalifa'ya bir reklam yansıttı. 828 metrelik uzunluğa sahip devasa binada CZN Burak'ın resmi yayınlanırken, bu görüntüler ünlü fenomenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Asıl işi şeflik olan Burak Özdemir, Dubai'de 25 Aralık'ta, yani bugün yeni bir restoran açıyor. CZN Burak Dubai ismiyle açılacak yeni restoranın reklamını dünyanın en büyük binasıyla yapan fenomen, sosyal medyada da gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı gönderi 4 saatte 775 binden fazla beğeni alırken Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Şu anda Twitter Türkiye gündeminde 2. sırada yer alan CZN Burak, takipçi sayısıyla ülkemizin en büyük fenomenleri arasında yer alıyor.

CZN Burak, Twitter hesabından açıklama yaptı

Twitter hesabından Burj Khalifa'daki devasa reklamıyla birlikte bir video paylaşan Burak Özdemir, "Birbirinden güzel mesajları ile beni destekleyen bütün herkesten Allah razı olsun. Ben bir kardeşiniz olarak elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Ne mutlu bana ekip arkadaşlarımız ile yeni bir yolculuğa başladık." şeklinde açıklama yaptı.

1996 doğumlu, yani henüz 24 yaşında olan Burak Özdemir, yaşının küçük olmasına rağmen şu an ülkemizde Nusret'ten sonra dünyada en çok tanınan internet fenomeni olarak görülüyor. Genelde yayınladığı yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak'ı bu başarısından dolayı tebrik ediyor, Dubai'deki yeni dükkanında bol kazançlar diliyoruz.