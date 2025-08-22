Son yıllarda insansı robotlara yönelik çalışmalar iyice hızlandı. Yapay zekâ sayesinde bu robotlar artık sadece basit işleri değil, daha karmaşık görevleri de yapabiliyor. Bu ilerlemeler, yakın gelecekte günlük hayatımızda ve iş yerlerinde daha çok robot görebileceğimizin sinyalini veriyor. Boston Dynamics’in Atlas için paylaştığı yeni video da bu değişimin dikkat çekici bir örneği oldu.

Boston Dynamics, insansı robotu Atlas’ın yeni görüntülerini paylaştı. Şirket, robotun karmaşık görevleri yerine getirme ve anında uyum sağlama yeteneklerini gösteren bir video yayımladı. Paylaşılan videoda robotun zorlu görevleri nasıl yerine getirdiği ve nasıl anında uyum sağlayabildiği görüldü.

Massachusetts merkezli şirket, Toyota Research Institute (TRI) ile birlikte çalışarak Atlas’a Large Behavior Model (LBM) adını verdikleri yapay zekâ sistemini entegre etti. İnsan davranışlarına dair geniş veri setleriyle eğitilen bu sistem, Atlas’ın günlük hayattaki durumlara daha esnek tepkiler vermesini ve insanı andıran hareketler sergilemesini mümkün kılıyor.

Atlas, kutu yerinden oynatıldığında bile işine devam etti

Yayımlanan videoda Atlas’ın yürüyerek, eğilerek ve nesneleri kaldırarak paketleme ve düzenleme gibi görevleri sorunsuzca yerine getirdiği görülüyor. Üstelik kutu yerinden oynatıldığında ya da kapağı kapatıldığında bile pes etmiyor, görevine kaldığı yerden devam ediyor.

Boston Dynamics, bu çalışmayı gelecekte çok amaçlı robotlara giden yolun önemli bir adımı olarak görüyor. Şirket, insansı robotların önümüzdeki yıllarda hem günlük yaşamda hem de sanayide farklı görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor.