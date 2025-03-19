Boston Dynamics, insansı robotu Atlas’ın yeni versiyonunun videosunu paylaştı. Önceki Atlas modelini emekliye ayırdı ve yerine yapay zekâ destekli, elektrikli yeni bir versiyon geliştirdi.

Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ı yeniden sahneye çıkardı. Şirket, geçtiğimiz aylarda eski Atlas'ı emekliye ayırmış ve tamamen elektrikli yeni bir model üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise paylaştıkları yeni videoyla Atlas’ın gelişmiş hareket kabiliyetini gözler önüne seriyor.

Boston Dynamics, insansı robotu Atlas için yeni bir video paylaştı. İşte insansı robot Atlas'ın yeni videosu ile ilgili tüm detaylar!

Atlas’ın yeni nesil dönüşümü

Boston Dynamics önceki Atlas modelinin hidrolik sisteminin artık yeterli olmadığını belirterek robotu emekliye ayırdı. Şirket, eski modelin geliştirilmesi sürecinde önemli deneyimler kazandığını ve yeni Atlas’ta tamamen elektrikli bir altyapıya geçiş yaptığını açıkladı. Yayımlanan videoda robotun hareket kabiliyetinin arttığı görülürken, gerçek insan hareketlerinden alınan verilerle oluşturulan animasyonlar ve yapay zekâ tabanlı bir öğrenme yöntemi olan Reinforcement Learning (RL) sürecinin kullanıldığı ifade edildi.

Atlas’ın yeni versiyonunun, çeşitli görevleri deneme-yanılma yöntemiyle öğrenebildiği açıklandı. Boston Dynamics’in yayımladığı görüntülerde, robotun gelişmiş denge ve hareket kabiliyetiyle farklı görevleri nasıl yerine getirdiği gösterildi. Şirket, yapay zekâ ve veri odaklı bir eğitim süreci kullanarak Atlas’ın hareketlerini daha doğal ve esnek hale getirmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni Atlas modeliyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki dönemde paylaşılacağı aktarıldı.