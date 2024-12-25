Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ın bir videosunu paylaştı. Bu videoda robot, bir insan gibi ters takla atmayı başarıyor.

Robotik teknolojileri her geçen gün çok daha etkileyici hâle gelirken bu konuda en çok dikkat çeken şirketlerden biri şüphesiz Boston Dynamics’ti. ABD’li firma, robot köpeklerden insansı robotlara kadar birçok farklı cihaz üzerinde çalışıyordu. Bu yılın başlarında yenilenen “Atlas” isimli robotu da en ünlüleriydi.

Şirketin düzenli olarak Atlas’ın yapabildiklerini paylaştığını görüyorduk. Noel dönemine özel olarak bir paylaşım daha geldi. Robot, bu sefer ters takla attı.

Atlas’ın takla attığı anlar

Boston Dynamics’in paylaştığı videodan Atlas’ın geri salto hareketini ya da bilinen adıyla ters taklayı bir insan gibi attığını görebiliyorsunuz. Gerçekten birçok insanın çalışsa bile yapamayacağı bu hareketi başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Noel Baba kıyafeti giymesi ve hareketi gerçekleştirme şekli iyice insan gibi görünmesini sağlamış.

Tabii insanların aksine robotların takla atmasını sağlamak daha kolay bir şey. Tıpkı yürümek gibi bir işlev olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şirketler, takla attırmanın yürümelerini sağlamaktan daha kolay olduğunu belirtiyorlar. Yine de bu durum görüntülerin etkileyici olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Yıllardır üzerinde çalışılan Atlas, şimdiye kadar birçok farklı yetenek kazanmıştı. Şınav çekmeden parkur yetenklerine, akrobat gibi hareketlerden dans etmeye kadar birçok farklı videosunu görmüştük.