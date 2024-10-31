Gün içerisinde kafamızı sağa sola çevirip boynumuzu kütletirken çıkan o ses, birçoğumuzu rahatlatan bir hareket. Sanki omuzlarımızdan büyük bir yük kalkmış gibi rahatlama. Peki bu hareket neden bizi bu kadar gevşetiyor?

Boynumuzu kütletmek hem bedenen hem de ruhsal olarak üzerimizde belirgin bir etki yaratıyor.

Hem bunun nedenine hem de boyun kütletmenin zararlı olup olmadığına bir bakalım.

Boyun kütletme işleminin bilimsel temeli

Boynumuzda omurgayı oluşturan vertebra adı verilen 7 küçük kemik bulunuyor ve bu kemikler, faset adı verilen küçük eklemlerle birbirine bağlı. Faset eklemleri ise gaz ve sıvı karışımından ibaret.

Sıvıda bulunan nitrojen, oksijen ve karbondioksit gibi gazları, harekete geçirdiğimizde açığa çıkıyor ve bir patlama sesi gibi duyuluyor. Bu, tıpkı bir balonun patlama sesi gibi ve vücudumuz bu serbest kalma anını âdeta bir "rahatlama sinyali" gibi algılıyor.

Neden iyi hissettiriyor?

Daha iyi hissetmemenizin iki sebebi var. Biri fiziksel diğeri ise psikolojik.

Fiziksel olarak, eklem sıvısındaki gaz baloncuklarının serbest kalmasıyla eklemlerin çevresindeki basınç azalıyor, bu da gevşeme sağlıyor.

Boynumuzu uzun süre aynı pozisyonda tutunca omurgamızda baskı birikiyor ve kütleme hareketiyle bu baskıdan kurtulup bedensel olarak rahatlama hissi yaşıyoruz.

Psikolojik açıdan ise boyun kütletme sırasında beynimizde endorfin yani mini bir mutluluk hormonu patlaması yaşanıyor. Endorfinin doğal bir ağrı kesici ve stres giderici olduğunu düşündüğümüzde de bu hareket ile aslında hem rahatlıyoruz hem de stresten bir nebze olsun uzaklaşıyoruz.

Boyun kütletmek zararlı mı?

Aşırıya kaçılmadığı sürece boyun kütletmenin zararlı olmadığı söyleniyor. Ancak bu ters hareketlerle ve sıklıkla yapılıp zorlandığında boyundaki bağlar zorlanmaya bağlı iltihaplanıp ağrıya neden olabiliyor.

Bu yüzden de bu rahatlama hareketine bağımlı olmamak gerekiyor. Özellikle boynunuzda bir ağrı varsa veya kütlettikten sonra bir ağrı hissediyorsanız doktora danışmanızda fayda var.

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