Breakdance, Bir Olimpik Spor Olarak Kabul Edildi

Bir sokak dansı olarak 1970'li yılların başında ABD'de doğan breakdance, olimpiyat oyunları arasındaki yerini resmen aldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, breakdance'ın 2024 Paris Oyunları'nda yer alacağını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, daha genç seyircileri de çekmek için 2024 Paris Oyunları programına breakdance'ı da resmen eklediğini duyurdu. Komite, ayrıca kaykay, spor tırmanış ve sörfün de Paris oyunlarına eklendiğini duyurdu.

Ancak kaykay, spor tırmanışı ve sörf, açılışlarını 2024 Paris'te değil 2021 Tokyo Oyunları'nda yapacak. Bildiğiniz gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını sebebiyle bir yıl ertelenmiş ve yeni tarihin 23 Temmuz 2021 olduğu duyurulmuştu.

Breakdance, resmen olimpiyat oyunlarında

Aslında bu teklif, iki yıl önce Paris organizatörleri tarafından 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları'ndaki başarılı testten sonra önerilmişti. Breakdance, 2019 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından onay almayı başarmıştı.

Yeni eklenen branşlar arasında yer alan sörf, Fransa'dan 15 bin km uzaklıktaki Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tahiti sahillerinde gerçekleştirilecek. Aslında bu karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından bu senenin mart ayında verilmişti.

Independent'ta yer alan habere göre breakdance, olimpiyat oyunlarında tıpkı 1970'lerde ABD'de hip-hop öncülerinin adlandırdığı gibi 'breaking' olarak adlandırılacak. Peki, olimpiyat oyunlarına da eklenen breakdance nedir?

Breakdance nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Breakdance, ABD'de doğmuş olan atletik türdeki bir sokak dansıdır. Hip-hop, funk, soul tarzındaki müzikler eşliğinde yapılsa da günümüzde çok daha çeşitli müzik türleri eşliğinde yapılmaktadır.

Breakdance, 1970'li yılların başında Afroamerikalı ve Porto Rikolu gençler tarafından oluşturulmuş, 1970'li yılların sonlarında ise diğer topluluklara da yayılmış ve büyük bir popülerlik kazanmıştı. Günümüzde bu tür için breakdance denilse de bu türün öncüleri "b-boying" ve "breaking" tabirlerini kullanmayı tercih etmektedir.