2020 Tokyo Olimpiyatları’nın Geleceği Tehlikede

Tokyo 2020 Organizasyon Üst Yöneticisi Toshiro Muto, geçtiğimiz günlerde ertelenmesine karar verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın geleceğinin garanti altında olmadığını söyledi. Muto'ya göre etkinlik, önümüzdeki yıl da gerçekleşmeyebilir.

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, büyük çaplı pek çok etkinliğin ertelenmesine ya da iptaline neden olmuştu. Bu etkinliklerden biriyse normal şartlarda önümüzdeki yaz aylarında Japonya’da yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları’ydı.

Uzun süredir ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları için nihayet geçtiğimiz günlerde karar verilmiş ve etkinliğin bir sonraki yıla ertelenmesine karar verilmişti. Bu noktada Tokyo 2020 Organizasyon Üst Yöneticisi Toshiro Muto, ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nın geleceğinin garanti altında olmadığını söyledi.

'Etkinliğin geleceği garanti altında değil'

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Muto, “Şimdi yapmamız gereken, gelecek sene için sıkı bir şekilde hazırlanmak” dedi. Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs nedeniyle büyük belirsizlikler olduğuna da vurgu yapan Muto, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 2021 yılında gerçekleşmesi için bir garanti veremeyeceklerinin de altını çizdi.

Toshiro Muto, konu hakkındaki değerlendirmesinde “Hiç kimsenin bu durumun gelecek temmuza kadar kontrol altına alınacağını söyleyebileceğini sanmıyorum. Bu konuda kesin cevap verebilecek bir pozisyonda değiliz” ifadelerini kullandı.

Durum hakkında bu değerlendirmeleri yapan Muto’ya, alternatif başka planları olup olmadığı da soruldu. Organizasyon yöneticisi; bu soru karşısında alternatif planlar yerine şimdi çaba gösterilmesi gerektiğini, insanlığın bütün gücünü bir araya getirerek tedavi ve aşı üzerinde çalışmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Olimpiyatlar, bir yıl ileri ertelenmişti:

Tüm dünyada koronavirüs salgınının etkileri sürerken Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), devam eden belirsizlikler nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın bir yıl ileri ertelenmesine karar vermişti. Normal şartlar altında 24 Temmuz 2020 ile 9 Ağustos 2020 arasında düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları, alınan kararla birlikte 23 Temmuz 2021 ile 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.