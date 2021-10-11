Brezilya Devlet Başkanı, Futbol Maçına Alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, stadyumda izlemek istediği futbol maçına alınmadı. Nedeni ise Bolsonaro'nun hala aşı olmamasıydı. Olaya tepki gösteren Bolsonaro'nun yakarışları ise kimseden karşılık bulmadı.

Koronavirüs pandemisiyle ismini sık sık duymaya alıştığımız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de pizzacıya alınmayan siyasetçi, bu kez kendi ülkesinde reddedildi. Maç izlemek için stadyuma giden Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı yaptırmadığı gerekçesiyle maçı izleyemeden geri döndü.

"Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." ifadelerini kullanan Jair Bolsonaro, yaşanan olaya tepki gösterdi. Ancak bu tepki, herhangi bir karşılık bulmadı. Devlet Başkanı, daha önce COVID-19'a yakalandığı için antikor sahibi olduğunu düşünüyor ve bu yüzden de aşı vurulmuyor.

Daha önce de ilginç açıklamalar yapmıştı

Bolsonaro, pandeminin başından beri bu durumu pek de önemsemiyor. Hastalığa yakalanmış olmasına rağmen vatandaşları için de bu durumu önemsemeyen Devlet Başkanı, açık açık da aşı karşıtlığı yapıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." diyen Bolsonaro, yaptığı neredeyse her aşı açıklamasında benzer şekilde konuşmuştu.

Devlet Başkanı tarafından sergilenen umursamaz tavırlar, Brezilya için çok ağır bir bilançoya yol açtı. 600 binden fazla kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülke, bu konuda dünya ikincisi. Bu veriler, Brezilya'nın diğer ülkelerden çok daha fazla dikkatli olmasını gerektiriyor olsa da durum ne yazık ki ortada...