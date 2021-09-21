Brezilya Başkanı, Aşı Olmadığı İçin Restoranlara Alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta kapıda kaldı. COVID-19'a yakalandığı ve aşı olmadığı için restoranlara alınmayan Bolsonaro, sokak ortasında yemek yemek zorunda kaldı.

Dünyanın dört bir yanından liderler birkaç gündür, ABD'de bulunuyorlar. Bunun nedeni ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenleniyor oluşu. Liderler, düzenledikleri toplantılarda hem gündeme ilişkin hem de ülkeler arası ilişkilerle ilgili temaslar kuruyorlar. Bu bağlamda; ABD'ye giden isimlerden bir tanesi de Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ydu.

Jair Bolsonaro, ABD'ye giderken koronavirüs aşısı vurulmamıştı. Bunun nedeni aşı karşıtlığı değil, hastalığa yakalanmış oluşuydu. Başkan, hastalandığı için aşı vurulmasına gerek olmadığını düşünüyor. Ancak bu durum, ABD'de Bolsonaro'nun aşısız olarak kabul edilmesine yol açtı. Hatta New York'ta pizza yemek için ekibiyle birlikte bir restorana giden Devlet Başkanı Bolsonaro, ABD'nin yasaları gereğince restorana alınmadı. Restoranın önünde yemek yemek zorunda kalan Bolsonaro, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun New York sokaklarında yemek yediği anlar

New York eyalet yasalarına göre kafe ve restoranlara giriş yaparken, aşılama sürecinin tamamlanmış olması gerekiyor. Yani aşısızlar, New York'ta restoran ve kafelere giremiyorlar. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da aşısız olduğu için restorana alınmadı. Bu durumu dert etmeyen Bolsonaro, ekibiyle birlikte restoranın önünde yemeğini yedi.

Jair Bolsonaro'nun çok tartışılan aşı kararı, İngiltere Başbakanı Borris Johnson tarafından da gündeme getirildi. Brezilya Devlet Başkanı ile bir görüşme gerçekleştiren Johnson, Bolsonaro'ya aşı olup olmadığını sordu. "Hayır, henüz değil.” cevabını alan Johnson'un nasıl bir cevap verdiği bilinmiyor. Zira, aşıyı ve koronavirüsü umursamayan Borris Johnson, bir dönem İngiltere'nin hastalıktan kırılmasına yol açmıştı...