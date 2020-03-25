Greta Thunberg, Koronavirüs Semptomları Gösterdiğini Söyledi

Son dönemin en fazla konuşulan isimlerinden 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, COVID-19 belirtileri gösterdiğini açıkladı. Babasının da aynı semptomları yaşadığını söyleyen Thunberg, kendilerini karantinaya aldıklarını ifade etti.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, oyuncu olan babası Svante Thunberg ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) semptomları gösterdiklerini belirtti.

Avrupa seyahatlerinin ardından son iki haftadır kendilerini evde karantinaya aldıklarını söyleyen 17 yaşındaki aktivist, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" ifadelerini kullandı. 2019 yılında TIME dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçilen Thunberg, boğazının ağrıdığını, titrediği ve öksürdüğünü söyleyerek, aynı belirtileri kendisiyle yolculuk yapan babasının da gösterdiğini dile getirdi.

Greta Thunberg'in Instagram paylaşımı

Kendisi gibi risk grubunda olmayanların çok büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu belirten 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, “Eş zamanlı olarak bir başkasında virüs olmasaydı, hiçbir şeyden şüphelenmeyebilirdim bile. Sadece sıra dışı bir yorgunluk ve biraz öksürük derdim. Ve durumu bu kadar tehlikeli hale getiren şey bu… Biz risk grubunda olmayanların çok büyük bir sorumluluğu var. Bizim davranışlarımız, birçok başka kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir" ifadelerini kullandı.

İsveç'te hastanelerin acil tedavi gerekmedikçe koronavirüs testi yapmadıklarını söyleyen Thunberg, enfekte olduğundan yüzde 100 emin olmadığını ancak babasının tam olarak COVID-19 semptomları gösterdiğini belirtti. İskandinav ülkesinde şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti.

2018 yılında İsveç hükümetinin iklim değişikliği konusundaki politikalarını protesto etmek için cuma günleri okula gitmeyi reddeden Thunberg, İsveç parlamentosu önünde yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler ve Davos zirvelerindeki etkileyici konuşmaları ile uzun süre manşetlerden düşmeyen 17 yaşındaki aktivist, 2019 yılında TIME dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçilmişti.