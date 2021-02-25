Brezilya'da profesyonel bir Call of Duty: Mobile oyuncusu, başka bir oyuncunun saldırısına kurban gitti. 19 yaşındaki genç kadını öldüren kişi de ülkede bilindik oyunculardan bir tanesiydi. Cinayet sebebinin soruşturulduğu olayda bazı önemli bulgular mevcut.

Brezilya'daki mobil oyunseverler, yaşanan bir cinayetle sarsıldılar. Mobil oyun sektörüne profesyonel olarak yeni girmiş olmasına rağmen kısa sürede yıldızlaşan 19 yaşındaki kadın oyuncu Oliveira Bueno da Silva, başka bir oyuncu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızı öldüren kişininse başka bir mobil oyuncu olan Guilherme Alves Costa olduğu ortaya çıktı. Cinayetin sebebi henüz anlaşılamamış olsa da soruşturma süreci, bazı kan donduran detayları gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre talihsiz kadın, planlanmış olan bir cinayete kurban gitmiş durumda. İkilinin yaklaşık bir ay önce tanıştığını tespit eden kolluk kuvvetleri, Guilherme Alves Costa'nın evinde yaptıkları incelemelerde de bir defter buldular. Defterin içinde, Silva'nın nasıl öldürüleceğine dair planlar yer alıyordu. Ancak bu defterde yazan detaylar, soruşturma gizliliği nedeniyle açıklanmadı.

Katil zanlısı, saldırıya ait görüntüleri WhatsApp'tan başkalarıyla paylaşmış

Katil zanlısı oyuncunun telefonunu inceleyen polisler, telefonda saldırıya ait görüntüler buldular. Bunun üzerine daha detaylı inceleme yapan kolluk kuvvetleri, saldırıya ait görüntülerin e-spor organizasyonu olan Gamer's Elite de dahil olmak üzere çeşitli kişilere gönderildiğini tespit ettiler. Ayrıca gönderilen mesajlar arasında bir de PDF dosyası varmış ve bu dosyada da hristiyanlara yönelik nefret söylemleri bulunuyormuş. Polisler, söz konusu görüntü ile PDF dosyasının gönderildiği kişi ve kurumlara ulaşarak, bu içeriklerin sızdırılmaması gerektiğini söylediler.

ESPN Brazil, polisler tarafından hazırlanan bir rapora ulaşmayı başardılar. Bu raporda bulunan verilerin bir bölümünü de kamuoyu ile paylaşan yetkililer, cinayeti işleyen Costa'nın polise teslim olduğunu, gözaltı sürecinde de akıl sağlığının yerinde olduğunu söylediğini duyurdular. Yaşanan olay, Brezilya'daki Call of Duty Mobile oyuncuları ve hayranlar tarafından da gündem haline getirildi. Katil zanlısı Costa'yı lanetleyen ve 19 yaşındaki genç kızın hiçbir zaman unutulmayacağının söylendiği on binlerce paylaşım yapıldı.